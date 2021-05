Buchloer Juze öffnet am Freitag, das Freibad Ende des Monats

Nachdem die Inzidenz im Ostallgäu gesunken ist, gibt die Stadt Buchloe weitere Öffnungsschritte bekannt. Das Juze macht am Freitag auf, das Freibad Ende Mai.

20.05.2021 | Stand: 17:02 Uhr

Die Lockerungen, die in diesen Tagen in Kraft treten, betreffen nicht nur Außengastronomie, Einzelhandel, private Treffen sowie touristische und kulturelle Einrichtungen. Aufgrund der gesunkenen Inzidenzwerte für den Landkreis Ostallgäu können ab Freitag, 21. Mai, weitere Öffnungsschritte in der Stadt Buchloe umgesetzt werden: