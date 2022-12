Buchloer Kinder packen für Humedica Geschenke mit Herz

An der Aktion „Geschenk mit Herz“ der Organisation Humedica beteiligen sich auch Grundschülerinnen und -schüler aus Buchloe. Sie wollen Kindern in Not helfen.

04.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Menschen zu verbinden, ist das Ziel der Aktion „Geschenk mit Herz“, die die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica ins Leben gerufen hat.

Kinder wollen Verbundenheit zeigen

Diese Verbundenheit zeigten auch die Kinder der Meinrad-Spieß-Grundschule in Buchloe. Sie stellten mit ihren Eltern Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not zusammen.

33 bunt umwickelte Päckchen für Humedica

Mit Eifer luden einige der kleinen Spenderinnen und Spender die 33 bunt umwickelten Päckchen in den Lkw, der die Geschenke an der Sammelstelle abholte. Die Schülerinnen und Schüler sind sich sicher, damit Buben und Mädchen in Not zu Weihnachten eine große Freude machen zu können.

Hier lesen Sie, was genau es mit der Weihnachtsaktion auf sich hat.