Buchloer Kita bietet Kindern eine Aktion zu Ostern

Die Suche nach dem Chip: Kita St. Antonia in Buchloe bietet Kindern Aktionen. Alles zur Idee dahinter.

31.03.2021 | Stand: 07:20 Uhr

Nachdem zum wiederholten Male die Kinder Ostern zu Hause feiern müssen, hat sich das Kita-Team der St. Antonia Kindertagesstätte in Buchloe Ideen überlegt, wie sie Ostern den Kindern vermitteln können. Die Kinder dürfen mit ihren Eltern im Garten der Kita einen Ostereierchip suchen und diesen in ihrer Gruppe am Fenster gegen ihr Osternest eintauschen.

Endlich Eier suchen

Am Osterwochenende haben die Kinder mit ihren Eltern die Möglichkeit, im Außengelände der Kita eine Osterrätsel-Ralley zu lösen, bei der sie anhand von Karottenstecker, die in der Erde befestigt werden, Zeichen und Zahlen in die richtige Reihenfolge zu einem Lösungswort bringen müssen. „Das Aufregendste an Ostern ist für Kinder, Osternest oder Ostereier im Garten zu suchen. Dies darf man den Kindern einfach in so schwierigen Zeiten wie jetzt nicht auch noch nehmen“, sagt Kita-Leiterin Tanja Sattelmayer.

Aufgrund der Notbetreuung bieten die Erzieherinnen auch über die Whatsappgruppen den Eltern, Videos an, bei denen sie ein Bilderbuch zu Ostern vorlesen, eine Frühlingsgeschichte erzählen und ein Fingerspiel mit den Kindern erlernen. Des Weiteren gibt es vor Ostern in jeder Gruppe eine kleine Osterzeitung für zu Hause. Der Elternbeirat veranstaltete einen kontaktlosen Ostermarktbasar im Eingangsbereich der Kita.

Auch Senioren werden bedacht

Um auch älteren Menschen in unserer Gesellschaft eine Freude zu bereiten, bastelte das Kita-Team mit den Kindern der Notbetreuung für das Altenheim Buchloe österliche Tischdekorationen.