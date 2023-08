Buchloer Mittelschule schließt Schuljahr mit Projektwoche ab

Nachhaltiger Abschluss des Schuljahres: Mittelschule Buchloe veranstaltet Projektwoche zu Naturschutz mit Workshops, Vorträgen, Exkursionen und Ausstellung.

01.08.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Die Mittelschule Buchloe hat erstmals eine Projektwoche zum Klimaschutz veranstaltet. In dieser Aktionswoche hatten die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen die Möglichkeit, ihr Bewusstsein für nachhaltiges und klimafreundliches Handeln zu stärken. In Workshops, Vorträgen, Exkursionen und Lernstationen wurden die Jugendlichen in die Thematik eingeführt und praktische Lösungsansätze für aktuelle Probleme aufgezeigt.

Bei einer Wertstoffhof-Rallye lernten die Jugendlichen, wie man Abfall richtig trennt und recycelt. Dieses neu erworbene Wissen können sie nun unmittelbar in ihrem Alltag anwenden. Finn Reisacher aus der Klasse 5g bestätigt: „Ich habe gelernt, wie man Müll sinnvoll trennen kann und was man damit für die Umwelt bewirken kann.“

Mittelschüler werden bei Projektwoche "Detektive der Nachhaltigkeit"

Besonders spannend war es für die Fünft- und Sechstklässler, sich mit Unterstützung des Verbraucherservice Bayern als „Detektive der Nachhaltigkeit“ zu betätigen. Die Schülerinnen und Schüler untersuchten in einer Einführungsstunde verschiedene Labels und Siegel, die auf Verpackungen zu finden sind. Im Anschluss besuchten sie einen Supermarkt und erkundeten Möglichkeiten des nachhaltigen Einkaufens. Dabei galt es zu entdecken, wie schon kleine Veränderungen im Alltag große Auswirkungen auf den Klimaschutz haben können.

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Kleidertruhe in Buchloe, wo es um Secondhand-Kleidung ging. In den siebten und achten Jahrgangsstufen ergänzten Vorträge über „Online-Shopping“ und „Fast Food“ die Projektwoche.

Großen Einsatz für die Klimawoche zeigte auch das Team vom AWO-Repair-Café in Buchloe. Das Motto dieses Cafés lautet treffend „Reparieren statt wegwerfen“. Vom Knowhow der Mitarbeiter profitierten nun auch die Schülerinnen und Schüler. An mehreren Stationen wurden sie angeleitet, wie man einfache Reparaturen selbst durchführen kann. Sie flickten zum Beispiel einen Fahrradschlauch oder führten selbst kleine Lötreparaturen durch.

Die Ausstellung „Klima-Faktor Mensch“ des Bayerischen Landesamts für Umwelt regte mit Bannern zur Diskussion an. Fragen wie „Hat der Klimawandel unsere Heimat schon verändert?“ oder „Was hat meine Weißwurst mit dem Klimawandel zu tun?“ waren Themen der elf Stationen der Ausstellung. Durch Workshops zu Upcycling oder Herstellung von Bienenwachstüchern, die engagierte Lehrkräfte anleiteten, wurden die Projekttage in der Schule bereichert. In diesem Zusammenhang konnte auch die Imkerei des Gymnasiums Buchloe besucht werden.

Buchloer Schülerinnen und Schüler erlaufen beim Spendenlauf 4925 Euro

Ein gelungener Abschluss war der Sponsorenlauf am Ende der Klimawoche. Die Schülerinnen und Schüler konnten mit sportlicher Leistung Spenden für einen guten Zweck sowie ein Klimaprojekt sammeln. Jede gelaufene Runde generierte einen festgelegten Betrag an Spenden. Die durch die Schüler „erlaufene“ Summe in Höhe von 4925 Euro kommt dem neu gegründeten Förderverein der Mittelschule zugute. Dieser unterstützte den Spendenlauf durch erfrischende Bananen, Wassermelonen und Wasser.

„Es war ein schönes Projekt, bei dem man einen tiefen Einblick bekommen hat, wie zerstört unsere Welt ist“, erklärte Aylin Kahl aus der Klasse 9Mb. Auch Niklas Büchner aus der Klasse 7M war begeistert: „Ich habe in der Woche sehr viel Neues gelernt.“ Schulleiter Günter Frank zog ebenfalls eine positive Bilanz: „Aus meiner Sicht ist die Klimawoche rundum gelungen, besonders auch mit dem Spendenlauf als schönem Abschluss.“ Eine Gruppe engagierter Lehrer und Lehrerinnen kümmerte sich mit den Initiatorinnen Simone Stiegelmayr und Catharina Mücke darum, das Thema so schülernah wie möglich aufzubereiten.

