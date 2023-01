Weg mit dem grauen Lappen: Buchloer nehmen Abschied vom alten Führerschein

Hunderte Menschen rund um Buchloe müssen ihren alten Führerschein für immer abgeben. Was die Besitzerinnen und Besitzer damit noch alles verbinden.

Von Kathrin Elsner

17.01.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Erinnerungen an jugendliche Fahrschulzeiten werden wach, wenn man den alten grauen oder rosafarbenen „Lappen“ in den Händen hält. Bei aller Nostalgie sollte man jedoch das rechtzeitige Umtauschen gegen den neuen Kartenführerschein nicht vergessen, bis 19. Januar sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 an der Reihe.

