Buchloer Patrozinium wird mit Prozession abgerundet

16.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Traditionell besonders festlich begangen wurde in der Buchloer Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt das Patrozinium am 15. August: Nach einem unter anderem von feierlicher Bläsermusik umrahmten Festhochamt am Vormittag und einem gemeinsamen Mittagessen für alle, die wollten, im Pfarrgarten mit Leberkässemmeln und Getränken, trafen sich die Gläubigen abends, um den Festtag mit einer Marienvesper und der Lichterprozession zum Marienbrunnen am Schroppberg ausklingen zu lassen.

Geläut der 400 Jahre alten Marienglocke begleitet die Prozession in Buchloe

Begleitet wurde die Prozession vom Geläut der Marienglocke, der heuer auch anderweitig eine besondere Rolle zukam: Ulrich Müller vom Buchloer Heimatverein beleuchtete in einem interessanten, knapp halbstündigen Vortrag vor der Vesper die wechselvolle Geschichte der ältesten Buchloer Kirchenglocke. Besonders in den Blick nahm er die Entstehungszeit der Glocke, die unter anderem vom Dreißigjährigen Krieg sowie wiederkehrenden Feuersbrünsten und Pestepidemien geprägt war. Wer mehr über die 2018/19 im Rahmen der Erneuerung des Geläuts der Buchloer Stadtpfarrkirche erfolgte Restaurierung der Glocke erfahren möchte, hat dazu während der Sommerferien noch in Form einer kleinen Fotoausstellung im nördlichen Seitenschiff der Stadtpfarrkirche die Möglichkeit.

