Buchloer Piraten bändigen die Haie aus Kempten

Der ESV Buchloe entscheidet ein packendes Eishockey-Derby gegen Kempten mit 3:2 knapp, aber nicht unverdient für sich. 550 Zuschauer sehen das Spiel.

31.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend nach dem überraschenden Auswärtssieg am Freitag in Miesbach (3:4 nach Verlängerung) auch endlich zu Hause die ersten Punkte eingefahren – und das ausgerechnet im Allgäu-Derby gegen Kempten. Mit 3:2 (2:1/1:0/0:1) siegten die Freibeuter vor der ansprechenden Kulisse von fast 550 Zuschauern am Ende knapp, aber nicht unverdient. Nach den bisherigen beiden Heimniederlagen belohnte sich der ESV Buchloe somit nicht nur mit dem ersten Erfolg zuhause, sondern auch mit einem fast perfekten Wochenende.

Viel Power von Anfang an

Beide Teams legten von Beginn an mit ordentlich Power los. Und so entwickelte sich über 60 Minuten ein temporeiches, intensives und packendes Derby, das beste Werbung für den Eishockeysport war. Den besseren Start erwischten aber die Gäste, die gleich ihr erstes Powerplay durch einen satten Schuss von Timo Schirrmacher zum 0:1 verwerteten (4.). Aber auch die Buchloer konnten wenig später ihre erste Powerplay-Möglichkeit nutzen, als Alexander Krafczyk in bekannter Manier per Direktabnahme zum 1:1 ausglich (7.).

Durchatmen war kaum möglich

Auch in der Folge gab es kaum einmal die Chance zum Durchatmen, da das Nachbarschaftsduell reichlich Pfeffer bereit hielt. Nach 15 Minuten war die Partie dann aber endgültig gedreht, da Max Dropmann die nächste Überzahl-Situation zum 2:1 vollendete.

Anschließend bekamen die Fans auch noch eine Boxeinlage von Buchloes Demeed Podrezov und Kemptens Linus Voit zu sehen, wofür beide Kontrahenten anschließend allerdings jeweils mit einer 5+Spieldauer vorzeitig zum Duschen mussten.

Auf Wiedemann war Verlass

Ins Mitteldrittel starteten die Gäste anschließend etwas druckvoller und Johannes Wiedemann im ESV-Kasten musste schon nach wenigen Sekunden mit einer Glanztat den Ausgleich verhindern (21.). Und auch im weiteren Verlauf machten die Freibeuter die Angriffsbemühungen der Sharks immer wieder mit einer geschlossenen und kämpferisch starken Defensivleistung zunichte. „Wir haben hier einfach keine Lösung gefunden“, bilanzierte auch ESC-Coach Sven Curmann nach der Partie über seine zwar bemühten, letztlich aber glücklosen Schützlinge. Denn in dieser Phase schnupperten die Sharks zwar am 2:2, aber ein Durchkommen gab es für die Kemptener einfach nicht. Stattdessen erhöhte Christian Wittmann zu einem aus ESV-Sicht psychologisch günstigen Zeitpunkt nach 34 Minuten auf 3:1, womit die Rot-Weißen mit einer etwas beruhigenderen Zwei-Tore-Führung in den Schlussabschnitt gehen konnten. Dort waren erneut die Gäste in der Offensive die Aktiveren; aber die Buchloer standen hinten weiter diszipliniert und stabil, da jeder für jeden ackerte. Und ein gewohnt sicherer und souveräner Schlussmann Johannes Wiedemann war im Notfall immer zur Stelle.

Kempten lief die Zeit davon

Während die Piraten einfach und clever spielten, lief den Gästen die Zeit zusehends davon. Erst in Überzahl konnten die Sharks rund sieben Minuten vor Schluss nochmals durch Ondrej Zelenka auf 3:2 verkürzen (54.).

Dies sorgte noch einmal für Spannung in der Schlussphase und es wurde verständlicherweise nochmal eng. Kempten warf nun alles nach vorne. Doch letztlich wurde der aufopferungsvolle Einsatz der Pirates verdientermaßen mit dem ersten Heimsieg der Saison belohnt. Buchloe rettete den knappen Spielstand gemeinsam über die Zeit.