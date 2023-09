Kontingentspieler Demeed Podrezov bleibt beim ESV Buchloe

Die Buchloer Piraten können in der nächsten Eishockeysaison weiter auf die Dienste von Demeed Podrezov zählen. Seine Qualität hat der Amerikaner schon bewiesen.

06.09.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Kurz vor dem Start in die Testspielphase können die Verantwortlichen des ESV Buchloe nach der Verlängerung von Routinier Michal Petrak auch auf der zweiten Kontingentposition gute Neuigkeiten vermelden. Die Freibeuter dürfen auch in der anstehenden Spielzeit in der Eishockey-Bayernliga weiter auf die Dienste des US-Amerikaners Demeed Podrezov bauen, der die Gennachstädter während der letzten Saison zum Jahreswechsel verstärkt hatte.

Vorsitzender des ESV Buchloe freut sich über Rückkehr von Demeed Podrezov

„Wir freuen uns sehr, dass Demeed wieder zurückkommt und auch im kommenden Winter Teil unseres Piraten-Teams sein wird“, freut sich der Zweite Vorsitzende Florian Warkus über die Verlängerung des jungen US-Spielers mit russischen Wurzeln. „Demeed stieß in der abgelaufenen Saison erst zum Jahreswechsel zu unserer Mannschaft hinzu und war nach ganz kurzer Eingewöhnungsphase sofort die erwünschte Verstärkung in der Offensive. Er ist noch ein sehr junger Spieler, der aber unglaublich talentiert ist und in der Abstiegsrunde auf Anhieb gezeigt hat, was in ihm steckt“, erklärt Warkus.

In der Tat fügte sich Podrezov sofort ins Mannschaftsgefüge ein und war vor allem in besagter Abstiegsrunde einer der entscheidenden Faktoren vor dem gegnerischen Tor, weshalb die Buchloer sich dort letztlich souverän den Klassenerhalt sicherten. Denn in insgesamt 18 Partien erzielte der 23-Jährige ganze 19 Treffer und steuerte 13 Vorlagen bei – das belegt seine Abschlussqualitäten statistisch. „Darunter waren auch viele entscheidende Tore, weshalb er letztlich der Scorer war, den wir uns gewünscht hatten. Er weiß, wo das Tor steht, und ist sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“, erklärt Warkus weiter, der die Buchloer mit dem Duo Petrak/Podrezov somit auf den Importstellen gut aufgestellt sieht.

Buchloe war die erste Station im deutschsprachigen Raum für den Eishockeyspieler

Die Piraten waren im vergangenen Winter dabei die erste Station im deutschsprachigen Raum für den jungen Angreifer. Geboren wurde Podrezov nämlich als Sohn russischer Eltern in Amerika im Bundesstaat Michigan. In den Vereinigten Staaten und in seiner zweiten Heimat Russland genoss er im Laufe seiner Jugend eishockeytechnisch eine hervorragende Ausbildung. Das untermauerte sein Engagement beim russischen Zweitligisten Krylia Omsk, wo Podrezov vor seinem Wechsel nach Buchloe zuletzt aktiv war.

Dementsprechend groß sei im Verein die Freude, dass Demeed Podrezov in die Gennachstadt zurückkehrt und im kommenden Winter wieder für den ESV die Schlittschuhe schnürt. Dort werden ihn sicherlich auch die kleinen Piraten gerne wieder mit offenen Armen begrüßen. Während seiner Zeit bei den Rot-Weißen hat sich Podrezov auch im Nachwuchsbereich engagiert, wie Warkus berichtet.

