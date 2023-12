Buchloer Piraten fordern den Spitzenreiter heraus

Keine leichten Aufgaben hat der ESV Buchloe am Wochende zu bewältigen: Am Sonntag ist der Tabellenerste Erding zu Gast. Zuvor geht es am Freitag nach Schongau.

01.12.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit den beiden Partien an diesem Wochenende geht für den ESV Buchloe in der Eishockey-Bayernliga bereits die Hinserie der Hauptrunde zu Ende. Und zur Halbzeit haben die Buchloer nach anfänglichen Startschwierigkeiten bislang eine doch recht starke Runde gespielt. Schließlich hatte man zuletzt mit fünf Siegen in Folge einen richtigen Lauf. Nun warten an diesem Wochenende nochmals zwei echte Herausforderungen, ehe es in die Rückrunde geht. Am Freitag sind die Piraten beim letztjährigen Hauptrundendritten EA Schongau zu Gast (20 Uhr). Und am Sonntag wartet ab 17 Uhr zu Hause dann der bisherige Ligaprimus und Tabellenführer aus Erding auf die Rot-Weißen.

Derbysiege gegen Landsberg und Königsbrunn stärken das Selbstvertrauen

Mit den beiden Derbysiegen vom vergangenen Wochenende gegen Landsberg und Königsbrunn konnte die Piraten auch gegen zwei starke Gegner ihre kürzlich gestartete Siegesserie fortsetzten. Es waren zwei beherzte und erneut mannschaftlich geschlossene Auftritte, die am Ende fünf von sechs möglichen Punkte einbrachten. Besonders der Heimsieg über Landsberg vor der tollen Kulisse von über 900 Zuschauern war ein echtes Highlight für Spieler und Fans. Ein Erlebnis, dass trotz kräfteraubendem Spiel das Selbstvertrauen der Freibeuter sicherlich nochmals gestärkt hat, denn zwei Tage später fuhren die Gennachstädter auch beim amtierenden Meister Königsbrunn verdient den nächsten Sieg ein – der mittlerweile fünfte in Folge.

Zur Wochenmitte kurzzeitig auf Tabellenplatz sechs

Belohnt wurde das zumindest bis zur Wochenmitte mit Tabellenplatz sechs und somit einem direkten Playoff-Rang. Nach dem Grafinger Sieg im Nachholspiel gegen Dingolfing ist der EHC Klostersee aber am Dienstagabend wieder am ESV vorbeigezogen.

Trotzdem steht für die Pirates mit bereits 24 Punkten ein immer noch starker siebter Rang zu Buche, der die guten und konzentrierten Leistungen der letzten Wochen auch in der Tabelle wiederspiegelt. Diesen Schwung gilt es nun auch an diesem Wochenende mitzunehmen, zugleich aber keinesfalls nachlässig oder gar leichtsinnig zu werden. Denn zum Abschluss der Hinrunde warten nochmals zwei ganz schwere Gegner.

Mammuts überraschen immer wieder mit starken Leistungen

Am Freitag geht es dabei zunächst nach Schongau. Die Mammuts waren in den letzten Jahren stets eine der positiven Überraschungen der Liga, was Hauptrundenplatz drei in der zurückliegenden Saison eindrucksvoll beweist. In diesem Jahr ist der Start aber eher mühsam gewesen, weshalb man kürzlich auch einen Trainerwechsel vornahm um neue Impulse zu setzen. Und dies scheint gefruchtet zu haben denn unter Neu-Trainer Ken Latta hat man am letzten Wochenende zwei Siege geholt und liegt als derzeit Elfter nur einen Zähler hinter dem begehrten zehnten Platz.

Erdinger Gladiators sind das Maß aller Dinge in der Liga

Ein echtes Schwergewicht wartet dann auch am Sonntag, wenn der Spitzenreiter Erding seine Visitenkarte in der Buchloer Sparkassenarena abgibt. Die Gladiators sind bisher mit Abstand das Maß aller Dinge in der Liga. Lediglich eine Niederlage musste der TSV beim 1:4 am letzten Freitag zu Hause gegen Miesbach überhaupt erst in dieser Saison einstecken. Ansonsten sind die Oberbayern fast mühelos siegreich durch die Hinrunde spaziert, wobei man mit 81 Treffer auch nicht verwunderlich die beste Offensive der Bayernliga stellt. Aber auch die Buchloer konnten zuletzt in ihren Heimspielen überzeugen und dennoch sind die Erdinger der haushohe Favorit, den die Piraten aber möglichst lange ärgern wollen.