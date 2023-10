Buchloer Piraten holen sich erste Punkte

Buchloer freuen sich über einen 7:4-Auswärtserfolg in Schweinfurt. Das Eishockeyteam reist mit nur 14 Feldspielern an den Main.

22.10.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Nach der Auftaktniederlage gegen Amberg vom vergangenen Wochenende hat der ESV Buchloe am Freitagabend den ersten Sieg der noch jungen Bayernligasaison gefeiert: In Schweinfurt boten die Pirates eine über weite Strecken konzentrierte und körperlich präsente Leistung und belohnten sich am Ende beim 7:4 (1:0/4:2/2:2)-Auswärtssieg mit den ersten drei Punkten.

