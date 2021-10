ESV Buchloe siegt bei den Donau Devils in Ulm mit 5:2.

11.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Zweites Auswärtsspiel, zweiter Auswärtssieg. So lautet die bisher makellose Bilanz des ESV Buchloe in der noch jungen Bayernligasaison auf gegnerischem Eis. Denn nach dem 6:5-Auswärtserfolg in Kempten gewannen die Pirates auch am Freitagabend ihr zweites Match gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm verdient mit 5:2 (2:0/1:1/2:1). Über 60 Minuten erwiesen sich die Gennachstädter als die cleverere Mannschaft, bei der vor allem die erste Reihe mit vier Treffern überzeugte.