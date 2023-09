Buchloer Piraten testen gehen ambitionierten Landesligisten

Der ESV Buchloe trifft am Sonntag auswärts auf den ESV Burgau. Die Offensive der Freibeuter bekommt nochmals Zuwachs.

30.09.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Nur ein Spiel steht an diesem Wochenende auf dem Vorbereitungsplan des ESV Buchloe. Am Sonntag geht es für die Freibeuter zum ESV Burgau. Spielbeginn beim Landesligisten ist um 18 Uhr.

ESV Burgau hat schon öfter am Aufstieg zur Bayernliga geschnuppert

Der Gegner ist ein durchaus ambitionierter und starker Landesligist, der in den vergangenen Jahren immer wieder am Aufstieg zur Bayernliga geschnuppert hat. Für den ganz großen Coup hat es bisher aber nicht gereicht. Im vorigen Winter war in den Halbfinal-Playoffs Schluss, als Burgau gegen die Haßfurt Hawks in einer denkwürdigen Serie scheiterte.

Denn während die 2:4-Hinspielniederlage noch wenig spektakulär war, gab es in Spiel zwei ein Torfestival, das am Ende für Burgau mit 10:11 – wohlgemerkt in regulärer Spielzeit – denkbar knapp verloren ging. So gehen die Mindelstädter wieder in der Landesliga an den Start, zählen dort aber sicher zum Kreis der Favoriten. Denn der Kader ist qualitativ gut besetzt. Mit Mario Seifert und Marc Barchmann finden sich auch zwei Akteure mit Buchloer Vergangenheit im Team des erfahrenen Trainers Erwin Halusa, der lange Jahre als Eishockey-Profi aktiv war und auch schon in Memmingen und Königsbrunn in der Bayernliga an der Bande stand.

ESV Buchloe verstärkt Offensive mit Johannes Scheitle

Für die Buchloer Mannschaft steht also eine echte Standortbestimmung vor dem letzten Testspielwochenende an. Dafür haben sich die Freibeuter nochmals in der Offensive verstärkt. Der 28-jährige Stürmer Johannes Scheitle gehört ab sofort fest zum Kader des ESV, nachdem er in den ersten Testspielen bereits als Try-Out-Spieler mitgewirkt hat. „Johannes hat die letzten drei Wochen schon bei uns mitgemacht und auch die bisherigen vier Vorbereitungsspiele absolviert“, berichtet Teamchef Florian Warkus. „Er hat im letzten Winter in Ulm gespielt und kennt somit die Liga. Er ist ein körperlich guter Spieler, der uns sicherlich nochmals in der Bereite verstärken wird“, so der Zweite Vorstand.

Scheitle hat im Nachwuchs in Bad Wörishofen, Kaufbeuren und Landsberg gespielt. Im Seniorenbereich war er in Memmingen, Bad Wörishofen und zuletzt beim Ligakonkurrenten in Ulm aktiv. „Wir hoffen dass wir mit ihm im Angriff nochmals mehr Optionen haben, denn er hat bislang einen sehr engagierten Eindruck hinterlassen“, so Warkus über den Neuzugang.

