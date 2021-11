Buchloer Piraten verpassen ganz knapp Überraschung gegen den Tabellenführer

Der ESV Buchloe macht dem Spitzenreiter EHC Klostersee bei der 4:6-Heimspielniederlage das Leben lange schwer. Das Team kämpft bis zur letzten Sekunde.

01.11.2021 | Stand: 13:16 Uhr

So eng war es noch nie in dieser Saison. Der ESV Buchloe hatte den noch ungeschlagenen Tabellenführer EHC Klostersee so dicht an einem Punktverlust, wie es bisher noch keine andere Mannschaft in dieser Spielzeit zuvor hatte. Am Ende mussten sich die Pirates zu Hause dem Favoriten nach unermüdlichem Kampf aber dennoch mit 4:6 (2:3, 1:1, 1:2) geschlagen geben, wobei der sechste Treffer der Gäste erst drei Sekunden vor Schluss ins leere Buchloer Tor fiel.

Der ESV Buchloe bietet dem Tabellenführer EHC Klostersee 60 Minuten die Stirn

Die Rollen vor dem Spiel waren klar verteilt. Die Grafinger reisten als bislang verlustpunktfreier Spitzenreiter nach Buchloe und waren somit klarer Favorit. Dennoch boten die Piraten den Gästen während der wirklich sehenswerten 60 Minuten absolut die Stirn und verlangten dem Tabellenführer alles ab, wodurch die Grafinger zwar ins Wanken gerieten, aber letzten Endes trotzdem nicht zu Fall gebracht werden konnten. Denn im Stile einer absoluten Spitzenmannschaft, die der EHC ohne Frage dieses Jahr ist, hatten die Gäste stets die passende Antwort parat und machten ihre Treffer gefühlt immer zum richtigen Zeitpunkt.

Robert Wittmann und Lucas Ruf bringen die Buchloer Piraten sogar mit 2:0 in Führung

Vom Start weg entwickelte sich ein interessantes und temporeiches Duell, in dem die Buchloer zu keinem Zeitpunkt zurücksteckten und den besseren Start erwischten. Robert Wittmann (4.) und Lucas Ruf (6.) hatten für den ESV Buchloe nämlich schon nach fünfeinhalb Minuten eine 2:0-Führung herausgeschossen. Doch der EHC schlug noch im Auftaktdrittel zurück und präsentierte eindrucksvoll seine Qualität im Kader. So verkürzte Florian Gaschke nur vier Minuten später auf 2:1 und zwei Überzahltore durch Nicolai Quinlan (13.) und Liga-Topscorer Lynnden Pastachak (17.) drehten die Partie bis zur ersten Pause sogar noch zu Gunsten den Grafinger.

Auch im Mitteldrittel stimmt die Leistung des ESV Buchloe

Aber die Freibeuter ließen sich davon nicht beeindrucken und spielten unbeirrt weiter. Die Leistung stimmte somit auch im Mitteldrittel, wo die Strafbänke auf beiden Seiten nun deutlich öfter gefüllt waren. Und so fiel der 3:3-Ausgleich durch Alexander Krafczyk abermals im Powerplay (34.). Doch wieder hatten die Gäste zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt die entsprechende Antwort parat. 22 Sekunden vor Drittelende brachte Bernd Rische den EHCK mit dem 3:4 wieder in Front.

Der EHC Klostersee macht die Tore immer zur richtigen Zeit und zeigt, warum er an der Tabellenspitze steht

Entschieden war dadurch aber noch lange nichts, vor allem weil das Piraten-Team mit leidenschaftlichem Kampf weiterhin alles dafür tat, die Überraschung zu schaffen. Und als Michal Petrak in Überzahl erneut ausglich (43.), keimte tatsächlich wieder berechtigte Hoffnung auf – zumal die Buchloer damit die erste Mannschaft in dieser Spielzeit waren, die gegen den ungeschlagenen Ligakrösus mehr als drei Tore erzielen konnten.

Liga-Topscorer Lynnden Pastachak schießt drei Sekunden vor dem Abpfiff ins Leere Tor des ESV Buchloe

Lesen Sie auch

Eishockey-Bayernliga Der ESV Buchloe empfängt den ungeschlagenen Spitzenreiter Klostersee

Allerdings schlug Klostersee kurz drauf durch Quinlan mit dem 4:5 sofort zurück und das – wie sollte es anders sein – in Überzahl (47.). Buchloe versuchte alles, um auch diesen Treffer zu kontern, aber der sicherlich nicht unverdiente Ausgleich sollte bis zur Schlusssirene nicht mehr glücken. Stattdessen stellte Pastachak drei Sekunden vor dem Abpfiff mit dem Empty-Net-Tor noch den 4:6-Endstand her.

Während die Buchloer also somit die Überraschung verpassten und für einen starken Auftritt nicht belohnt wurden, durften sich die Gäste über den neunten Erfolg im neunten Spiel freuen, womit der EHC an der Tabellenspitze weiter einsam seine Kreise zieht.