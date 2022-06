Buchloer Radler fahren in einer Tagestour zum Gardasee

Rennradler aus Buchloe bewältigen die 383 Kilometer lange Strecke in 13 Stunden. Warum sie am Ende Tränen in den Augen hatten.

Von Klaus Wessely

27.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Was Normalradler für eine verrückte Idee halten, kann für begeisterte Rennradler ein Lebenstraum sein: eine Fahrt mit dem Rennrad an einem Tag zum Gardasee. Diesen Traum verwirklichten sechs Sportler vom Radfahrverein Adler (RVA) Buchloe und vom Wörishofer Team Cycleworxx. Sie legten die 383 Kilometer und 2700 Höhenmeter in 13 Stunden zurück. Zur Fahrt motiviert hatte Organisator Erich Dörfler seine Mitradler Klaus Linder, Hans-Jürgen Stauber, Christian Mair, Patrick Choinowski und Ludwig von Trotha.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.