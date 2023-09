Mountainbike-Paradies am Matterhorn

Die Sportlert des Radfahrvereins Adler Buchloe waren zuletzt unterwegs durch steiniges Terrain. Sie radelten am Fuße des Matterhorns.

04.09.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Am Fuße eines der berühmtesten Berge der Alpen haben die Mountainbiker des Radfahrvereins (RV) Adler Buchloe Station kürzlich gemacht: Die Gegend unterhalb des Matterhorns ist ein Paradies für Mountainbiker.

Umgeben von 38 Berggipfeln auf über 4000 Meter offenbart sich in Zermatt in der Schweiz eine überwältigende Bergkulisse. Und für Radler hat die Felslandschaft einiges zu bieten: von steilen Pfaden mit viel Flow bis hin zu technisch anspruchsvollen naturbelassen Strecken.

Auf 4000 Metern Höhe, umgeben von 38 Gipfeln

Gleich am ersten Tag ging es für den RV Adler Buchloe hoch zum Gornergrad auf 3089 Meter. Von dort aus führte die Tour über Felsplatten und Spitzkehren zum Riffelsee und anschließend hinunter nach Zermatt. Am nächsten Tag war das Unterrothorn mit 3104 Metern das Ziel. Dort führte der zunächst hochalpine Weg vorbei an vier Seen zum sogenannten Sunegga-Trail.

Abwechslungsreiches Mountainbike-Gelände in der Schweiz

Dieser ist mit rund sechs Kilometern einer der längsten durchgehend gebauten Flowtrails der Schweiz. Weiter ging es auf dem Europaweg hinunter bis zur Schweizer Gemeinde Täsch. Im Anschluss folgte eine technisch herausfordernde Tour vom Schwarzsee zum Bergrücken Trockener Steg. Von einem der schönsten Aussichtspunkte der Gegend, dem Höhbalmen, ging es zurück ins Tal. Am Abreisetag rundeten die Flowtrails von Grächen die Tage ab. (kw)

Lesen Sie auch: Beim Radeln ist in Buchloe noch Luft nach oben