Buchloer Realschüler belegen dritten Platz bei der Bayerischen Robotik-Meisterschaft

In ganz Bayern haben Schülerinnen und Schüler Roboter konstruiert. Erfolgreich mit dabei: das Team der Realschule Buchloe.

10.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Wahre Technik-Genies“ unter sich: Die bayerischen Realschulen küren ihre Robotikmeister. Unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Regierungsbezirken war auch das Team der Realschule Buchloe, das einen dritten Platz errang.

In ganz Bayern haben Schülerinnen und Schüler Roboter konstruiert, die scheinbar spielerisch leicht Farbsteine einsammeln, Pakete zustellen oder Labyrinthe durchfahren – programmiert und gesteuert von „wahren Technik-Genies“, wie sie Ministerialrat Rüdiger Wieber aus dem Bayerischen Kultusministerium nennt.

Wieber ist nach Neumarkt in der Oberpfalz zum bayerischen Finale gereist, wo Realschulen aus allen Ecken des Freistaats ihren Robotik-Champion 2022 küren.

In den Wochen und Monaten zuvor hatten in den Regierungsbezirken bereits regionale Vorentscheide stattgefunden. Die jeweils zwei besten Teams sind nach Neumarkt gereist, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums.

Worum es bei der Bayerischen Robotik-Meisterschaft geht

Bei der Siegerehrung zeigte sich der Besuch aus München sichtlich beeindruckt: „Es gehört schon viel technisches Know-how und Talent dazu, in so jungen Jahren echte Roboter zu konstruieren, zu programmieren und anschließend eigenhändig zu navigieren. Das ist wirklich eine beeindruckende Leistung, auf die unsere jungen Robotik-Meister stolz sein können“, so Wieber.

Hubert Schurkus, Vorstandsvorsitzender des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (BBW), hob die Bedeutung des Wettbewerbs hervor: „Praxisnahe Bildungsprojekte, die Brücken zwischen den Schulen und der Wirtschaft schlagen, liegen dem BBW sehr am Herzen.“

Besonders die MINT21-Initiative an Bayerischen Realschulen biete eine ausgezeichnete Möglichkeit des Brückenbaus. Sie stärke die MINT-Kompetenzen der Schulen selbst.

So ein ambitionierter Robotik-Wettkampf mache deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler termingerecht und strukturiert arbeiten müssen, dass sie Durchhaltevermögen und Kritikfähigkeit unter Beweis stellen müssen. „Ich bin sehr beeindruckt von der Ausdauer und Leistung, die alle Wettbewerbsteams gezeigt haben“, sagte Schurkus.

Über 85 Schulteams aus 40 Realschulen haben teilgenommen

Die Robotik-Meisterschaft ist ein Projekt der Initiative „MINT21digital“ an den bayerischen Realschulen, mit der die digitalen, technischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler noch weiter gestärkt werden sollen.

Der Wettbewerb, an dem alle bayerischen Realschulen teilnehmen können, wird ausgerichtet von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und dem Bildungswerk in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Über 85 Schulteams aus 40 Realschulen haben sich an der diesjährigen Wettbewerbsrunde beteiligt.

