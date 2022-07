Buchloer Realschüler lernen Alltagskompetenzen

Sechstklässler der Realschule Buchloe erkunden die Kläranlage und die Werbebranche. Im Stadtwald pflanzen sie Bäume.

25.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die sechsten Klassen der Realschule Buchloe haben eine Projektwoche zum Thema Alltagskompetenzen durchgeführt. Lernen mit allen Sinnen, ausprobieren und Hand anlegen: So lassen sich die Inhalte der Projektwoche zusammenfassen.

Statt des Unterrichts im Klassenzimmer gab es vielfältige Exkursionen und Projekte, die sich den Themen Land-, Wasser- und Forstwirtschaft, Gesundheit und Verbraucherbildung sowie Medienkompetenz und Erste Hilfe widmeten. Die Schülerinnen und Schüler besuchten ein Kneippbecken, erfuhren mehr über die Strategien der Werbebranche, übten sich in Erster Hilfe und lernten, wie ein Klärwerk funktioniert und welche Arbeiten anstehen, um Abwässer zu sammeln und zu reinigen. Besonders faszinierte sie, was alles in einem Klärbecken landen kann.

Bauernhof-Besuch macht Eindruck

Eindruck machte auch der Besuch auf dem Bauernhof Tröbensberger, da die Schülerinnen und Schüler hautnah miterleben konnten, was es heute heißt, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu betreiben. Obendrein gab es Joghurt zu kosten.

Um den Geschmackssinn ging es auch beim Projekt Bienen und Imkerei. Die Sechstklässler erkundeten das Bienenhaus am Gymnasium und probierten Wald- und Blütenhonig.

Lernen mit Hirn, Herz und Hand

Dass Lerninhalte nicht nur Hirn, sondern auch Herz und Hand ansprechen sollen, war bei der Exkursion in den Stadtwald Buchloe zu spüren. Geschickt wurden die Schüler an die Besonderheiten sowie individuellen Bedürfnisse verschiedener Baumsorten wie Fichte, Tanne, Buche, Ahorn und Eiche durch die Mitarbeiter der Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren herangeführt.

Die Sechstklässler pflanzten sogar neue Bäume im Stadtwald Buchloe. Dafür hatten sie extra Wasser in Trinkflaschen mitgebracht, um den jungen Pflanzen bei den hochsommerlichen Temperaturen das Anwachsen zu erleichtern.