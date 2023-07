Buchloer Realschüler schwimmen sich frei

Buchloer Realschüler legen Jugendschwimmabzeichen ab. Dafür mussten sie auch tauchen, springen und Theorietests ablegen.

04.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Mit viel Stolz und Freude haben Schülerinnen und Schüler der Realschule Buchloe kürzlich ihre Jugendschwimmabzeichen in den Kategorien Bronze, Silber und Gold entgegengenommen. Zum Abschluss des Schwimmunterrichts in diesem Schuljahr wagten sich die Sportschüler der Klassen 6B und 6D sowie die Abschlussklassen 10C und 10D erstmals an diese Herausforderung.

Auch Baderegeln sind wichtig

Die Anforderungen für die verschiedenen Stufen des Jugendschwimmabzeichens sind so konzipiert, dass sie den Schwimmunterricht sinnvoll ergänzen und die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln. Zugleich dient das Abzeichen als Dokumentation ihres Schwimmfortschritts und wird durch einen Eintrag in den Schwimmpass belohnt.

Die Prüfungen beinhalten nicht nur das Zurücklegen einer bestimmten Distanz, sondern auch das Beherrschen verschiedener Schwimmtechniken. Neben dem Schwimmen gehören dazu das Tauchen, Springen und ein Theorietest. Beim Jugendschwimmabzeichen Gold mussten die Schülerinnen und Schüler etwa ihr Wissen über Baderegeln sowie ihre Kenntnisse bei Bade, Boots- und Eisunfällen nachweisen.

800 Meter weit geschwommen

Die praktische Prüfung fürs goldene Abzeichen umfasste Schwimmstile wie Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen. Zudem mussten die Schüler das Heraufholen von Tauchringen aus zwei Metern Wassertiefe sowie das Streckentauchen bewältigen. Beim Distanzschwimmen über 800 Meter waren Ausdauer und Durchhaltevermögen gefragt, um die geforderte Strecke in weniger als 30 Minuten zurückzulegen. Das Ablegen der Schwimmabzeichen wurde übrigens nicht nur Sportschülern, sondern allen Buchloer Realschülern angeboten. Eine engagierte Gruppe von weiteren zehn Schülerinnen nutzte diese Gelegenheit erfolgreich.

Die Realschule Buchloe freut sich über den Erfolg ihrer Schwimmerinnen und Schwimmer. Die erzielten Leistungen seien auch ein Beleg für die qualitativ hochwertige Schwimmausbildung an der Schule.