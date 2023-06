Buchloer Schüler interpretieren Geschichte modern

Buchloer Schüler holen bei einer Ausstellung im Rathaus die Bauernaufständen mit Audio-Guides ins Jetzt. Mit dem Thema Freiheit schaffen sie aktuellen Bezug.

19.06.2023 | Stand: 04:58 Uhr

Das altehrwürdige Gemäuer des Buchloer Rathauses ist nach langer Pause wieder Projektionsfläche für eine Ausstellung. Ein Projekt-Seminar des Gymnasiums hat aus Gemälden des Buchloer Künstlers Werner Müller eine Schau über die Bauernaufstände in der Region von vor 500 Jahren konzipiert – samt Infotafeln, Impulsbroschüre und Audio-Guides. Bei der Vernissage hoben die Schülerinnen und Schüler hervor, dass die Forderungen der Landwirte nach Freiheit noch heute brisant sind.

Robert Pöschl eröffnet erste Ausstellung im Rathaus seit Beginn seiner Amtszeit als Bürgermeister

Robert Pöschl freute sich über die erste Ausstellung, die er als Bürgermeister im Rathaus eröffnet. Denn wegen der Corona-Pandemie, als strenge Regeln für Besucher galten, diente das Gebäude lange nicht als Ausstellungsfläche. Zur Vernissage begrüßte er neben Vertretern des Gymnasiums und des Stadtrats auch interessierte Bürger, Gäste aus Memmingen in historischer Tracht sowie den dortigen Pfarrer Claus Ortmann, der mit dem „Projekt 500 Jahre Bauernkriege“ betraut ist, das 2025 groß begangen wird.

Das Thema Freiheit bewege alle und sei aktueller denn je. „Wir sehen, was passiert, wenn demokratische Gesellschaften bedroht werden von Despoten“, sagte Pöschl als Anspielung auf den Ukraine-Krieg. Wie die Schüler aus den Bildern über die Bauernaufstände von Werner Müller eine Ausstellung auf die Beine gestellt haben, sei eine „Symbiose aus Alt und Jung“.

Buchloer Schüler bringen in Gemäldeausstellung über Bauernaufstände ihren Blickwinkel ein

Das lobte auch Geschichtslehrer Dr. Andreas Freidl, der das Seminar betreute. „Die Schüler bringen einen ganz anderen Blickwinkel rein“, sagte Freidl. Das Oberthema „Die Allgäuer und ihre Freiheit“ war bekannt, alles andere haben die Jugendlichen selbstständig erarbeitet. Sie entschieden sich begleitend zu Werner Müllers Gemälden für zweisprachige Infotafeln auf Deutsch und Französisch. Zudem haben sie die Texte eingesprochen. Die Audio-Guides lassen sich über den QR-Code an den Tafeln mit dem Smartphone aufrufen.

Leander Ackermann berichtete im Namen des Seminars über den Prozess: Am Anfang stand nur eine grobe Idee, die sich Stück für Stück zu dieser Schau formte. „Es ist ein bisschen so, als hätte sich der Nebel gelichtet“, sagte Ackermann. Zum Thema Freiheit gebe es „sehr viel bekanntere Beispiele als die Bauernaufstände“. Dennoch seien die Forderungen der zwölf Thesen – etwa nach Jagd- und Holzrechten sowie erträglicheren Frondiensten – ein demokratisches Zeichen, für das auch Buchloer Landwirte eingestanden sind. In Müllers Bildern stecken unheimlich viele Details – auch grausame, denn die „Kriegszeiten waren nicht schön“, erklärt der Künstler.

Zu den Öffnungszeiten des Rathauses kann die Schau besucht werden. Im November ist ein Geschichtscafé im Haus der Begegnung geplant.

