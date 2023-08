Buchloer Seniorenbeauftragte über Altersarmut: „Ein großes Problem bei älteren Frauen“

Als Seniorenbeauftragte wird Christine Hantschel mit allerlei konfrontiert – aber nicht mit Altersarmut. Sie sieht Scham als Ursache und will Mut zusprechen.

25.08.2023 | Stand: 19:22 Uhr

Sie engagieren sich als Seniorenbeauftragte für die Stadt Buchloe, Frau Hantschel. Wie schätzen Sie das Problem der Altersarmut hier ein?

Christine Hantschel: Ich denke, das ist vor allem ein großes Problem bei älteren Frauen. Früher waren oft die Männer die Alleinversorger. Insofern sie nicht zu den Gutverdienern zählten, beziehen Ehepaare zusammen keine große Rente. Steigende Strom- und Gaspreise sowie die Inflation treffen Menschen mit geringem Einkommen härter. Deswegen gehe ich davon aus, dass es sicher einige Betroffene gibt – wie überall.

Sie gehen davon aus. Heißt das, dass sich noch niemand auf der Suche nach Hilfe oder Beratung an Sie gewandt hat?

Hantschel: Das stimmt, ich bin noch nicht zum Thema Altersarmut kontaktiert worden. Ich denke, dass Scham bei vielen eine große Rolle spielt. Sicher trauen sich viele nicht, zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht, und sparen lieber an allen Ecken und Enden. Viele ältere Menschen haben vielleicht auch die Sorge, dass ihre Kinder finanziell in die Pflicht genommen werden könnten. Das wollen die meisten Seniorinnen und Senioren nicht. Mit Betroffenen in Kontakt zu treten, ist schwierig, da die Leute nicht auffallen.

Wie schätzen Sie die Hilfsangebote für von Altersarmut Betroffene ein?

Hantschel: Es ist davon auszugehen, dass viele Betroffene gar nicht wissen, welche Hilfen sie beziehen könnten. Bei den vielen gesetzlichen Änderungen im Bereich der Sozialhilfe und den damit einher gehenden neuen Bezeichnungen – wie etwa Grundsicherung im Alter, Bürgergeld, Wohngeld, Wohngeld plus – verliert man auch schnell den Überblick. Schlussendlich geht es darum: Wo wende ich mich hin? Ich muss zugeben, auch mir fehlt das nötige Know-How, um umfassend zu beraten. Aber erste Ansprechpartner und Stellen kann ich auf jeden Fall vermitteln. Wichtig ist zunächst, dass man sich traut, sich Hilfe zu suchen und diese auch anzunehmen.

