Buchloer spenden und helfen für Erbebenopfer in der Türkei

Türkische Frauen und Jugendliche backen, kochen und sammeln in Buchloe Geld für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien.

12.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Bedrückende Bilder aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien lieferte das Fernsehen auch in die Buchloer Moschee am Hochstattweg. Dorthin hatte der Frauen- und Jugendbeirat von Ditib am Samstag zu einer Spendenaktion durch den Verkauf von Kaffee und Tee, Kuchen und türkischen Spezialitäten eingeladen. Mit dem Erlös sollen die Erdbebenopfer unterstützt werden.

Direkter Bezug zu den Opfern

Als man von der unvorstellbaren Katastrophe erfahren hatte, sei sofort klar gewesen, dass man schnell helfen müsse, erzählt Elmas Demirtas, die Zweite Vorsitzende von Ditib in Buchloe. Das Leid der Opfer bewege sie sehr, seit Tagen habe sie kaum mehr etwas essen können. Demirtas hat – wie auch andere Mitglieder der türkischen Gemeinschaft in Buchloe – einen sehr direkten Bezug zu den Katastrophenopfern. Die Familie ihres Schwagers hat vier Mitglieder verloren.

Die Unterstützung für die Hilfsaktionen in Buchloe sei groß, sagt Demirtas. „Über 30 Frauen haben für den Kuchenverkauf zuhause gebacken und gekocht, 15 junge Leute und vier Frauen verkaufen heute die Waren in der Moschee.“

Mit Sesamkringeln Gutes tun

Auch die Bäckerei Ihle habe Backwaren beigesteuert, fügt Mehmet Dagci hinzu, der bereits während der Woche in seinem benachbarten Backshop mit Sesamkringeln zu Spenden aufrief. Rund 1.100 Euro brachte allein seine Aktion in drei Tagen. 11.500 Euro in bar – darunter auch große Summen von 500 bis 1.000 Euro – wurden in den ersten fünf Tagen in die Spendenbox eingeworfen. „Dazu kommen noch die Summen, die über Banken gespendet wurden“, ergänzt Kamil Kaniari, der Buchloer Ditib-Vorsitzende. Aktionen wie die in Buchloe liefen derzeit in allen Moscheen in Deutschland. Elmas Demirtas ist vom Erfolg der Aktion und von der Spendenbereitschaft der Buchloer begeistert. Dabei zeigten sich nicht nur jene Bürgerinnen und Bürger mit türkischen Wurzeln äußerst spendabel, sondern auch andere Buchloer unterstützten die Aktion nach Kräften. So wie Bürgermeister Robert Pöschl. Das Buchloer Stadtoberhaupt ließ sich seinen mit einer Spende bezahlten Kaffee und Kuchen bei einem angeregten Gespräch mit Demirtas, Dagci und Kaniari ebenfalls schmecken.

Katastrophenschutz verteilt das Geld

Am Ende des Tages freuten sich die Organisatoren über 3.170 Euro in der Spendenbox. Sämtliche Spenden werden über den türkischen Katastrophenschutz AFAD im Erdbebengebiet verteilt, berichtete Elmas Demirtas. Ein Ende der Hilfsmaßnahmen sieht sie vorerst nicht: „Die werden noch lange laufen.“ Mehmet Dagci hofft, dass sich außer Privatpersonen auch viele Firmen an der Hilfe – sei es mit Geld, sei es mit Sachspenden – beteiligen.