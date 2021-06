„Ab und an auch eine Kabinenparty“ - Buchloer Sportvereine geben Tipps zur Fußball-EM

Vertreter der Vereine aus Buchloe favorisieren die deutsche Mannschaft. Aber sie haben auch andere profunde Tipps und ungewöhnliche Anregungen für Jogis Jungs.

11.06.2021 | Stand: 06:08 Uhr

51 Spiele in vier Wochen – das ist die Fußball Europameisterschaft 2020, die wegen Corona erst 2021 stattfindet und am Freitagabend mit dem Spiel Italien gegen Türkei beginnt. Die deutsche Nationalmannschaft startet erst am kommenden Dienstag ins Turnier, hat dann aber prompt mit Frankreich und später mit Portugal zwei enorm schwere Gegner vor der Brust. „Deutschland startet meines Erachtens stark in die EM“, ist sich Fabian Herold vom TV Waal sicher. „In Zahlen also ein 2:2 gegen die Franzosen und ein 3:1-Sieg gegen Portugal“, tippt der optimistische Abteilungsleiter.