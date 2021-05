Buchloer Sportvereine: Stillstand und vorsichtiger Spielbetrieb

Weiterhin schränkt Corona den Sport in der Region massiv ein. Wie Vereine in und um Buchloe damit umgehen.

13.05.2021 | Stand: 12:10 Uhr

Kreative Ideen sind derzeit bei Vereinen in der Umgebung gefragt – etwa beim Radfahrverein Adler Buchloe. Größere Zusammenkünfte waren wegen der Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr freilich noch nicht möglich. Für den Monat Mai wurde für die Mitglieder aber ein spezielles Bilderrätsel entworfen, berichtet Vorstandsmitglied Herbert Spengler. Wer mitmachen möchte, erhält ein Foto geschickt und muss an genau diesen Ort radeln. Vor Ort ist dann ein Rätsel zu lösen. Notiert wird die Laufzeit. „Somit mündet alles in einem kleinen Wettbewerb“, erzählt Spengler. „Jeder soll mal wieder rausfahren“, findet er.