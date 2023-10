Mehr PV-Anlagen in Buchloe? Ja, aber...

In Buchloe liegen bereits drei Anträge für Freiflächen-PV-Anlagen vor - und es werden wohl nicht die letzten sein. Wie der Umweltausschuss dazu steht.

Mehr Freiflächen-PV-Anlagen werden in nächster Zeit auf Buchloer Flur entstehen. Aufgeständert werden die Module jedoch ausschließlich entlang der Autobahn 96 und an den Eisenbahnstrecken. Schon jetzt liegen dafür drei Anträge vor. Darüber hinaus soll es in der Landschaft rund um Buchloe keine weiteren Freiflächen-PV-Anlagen geben. Darauf einigte sich der Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Freiflächen-PV-Anlagen nahe Autobahnen und Bahngleisen künftig privilegisiert

Zum Hintergrund: Laut eines neuen Bundesgesetzes sind Freiflächen-PV-Anlagen im Außenbereich künftig privilegiert. Sie dürfen also ohne einen – früher notwendigen – eigenen Bebauungsplan dort errichtet werden. Voraussetzung: Sie entstehen in einem Bereich von maximal 200 Metern zu einer Autobahn oder einer zweigleisigen, überregionalen Bahnstrecke.

Und davon ist Buchloe nahezu gesegnet. Verlaufen doch hier die A 96 quer durch die Flur, zudem die Bahnstrecken München-Lindau und die aus dem Allgäu nach Augsburg. „Drei Anträge liegen bereits vor, und ich denke, es werden noch mehr kommen“, meinte Bürgermeister Robert Pöschl. (Lesen Sie dazu auch: Warum keine weiteren Freiflächen-PV-Anlagen in Jengen kommen sollen)

Schon 2009 und nochmals 2012 hatte der Stadtrat beschlossen, auf Buchloer Flur generell keine Freiflächen-PV-Anlagen zuzulassen. An diesem Beschluss soll festgehalten werden, befand der Umweltausschuss. „Ich denke, es reicht, wenn man sich die Möglichkeiten an den vielen Verkehrsachsen ansieht“, sagte Bernd Gramlich (SPD). Auch Bürgermeister Robert Pöschl meinte, eine Öffnung, die über das neue Gesetz hinaus geht, sei nicht gut: „Wenn man der Landwirtschaft immer mehr Flächen entzieht, stellt sich auch die Frage nach der Ernährung unserer Bevölkerung. Unter einem PV-Modul kann man halt keinen Weizen ernten.“

Umsichtig mit der Buchloer Fläche umgehen

Den Beschluss der Bundesregierung wertete Marc Hessel (Grüne) als „weitsichtig“. Generell aber sei es „enorm wichtig, sensibel mit unseren Flächen umzugehen“. Wo es möglich ist, sollte man zudem die Wertschöpfung in der Region lassen. Michaela Schilling (CSU) erinnerte an höhere Agri-PV-Anlagen, die eine gleichzeitige Nutzung von Land- und Energiewirtschaft ermöglichen. „Generell haben wir die Anlagen bei uns lieber auf den Dächern“, meinte der Bürgermeister. Und dabei sei die Stadt Buchloe mit ihren 18 Anlagen bereits gut aufgestellt.

Ein weiteres Kernthema der Sitzung war das bestehende Wärmeverbund-Netz im Buchloer Westen. Dort sorgt das Unternehmen Bioenergie Miederer mit der Abwärme aus der Biogasanlage für warme Heizungen – unter anderem in der Kita, der Grundschule oder dem Haus der Begegnung. Die Zusammenarbeit laufe hervorragend, lobte der Bürgermeister, doch ende der Vertrag im kommenden Jahr. Zudem erhält das Unternehmen danach weniger Geld für die Einspeisung, da die Regierung mehr auf andere Energieträger wie Wind oder PV setze. Mithilfe eines Grobkonzeptes soll nun ausgelotet werden, unter welchen Bedingungen die weitere Zusammenarbeit aussehen könnte. Möglich sei auch, den bestehenden Wärmeverbund auf die ein oder andere Straße im Westen auszudehnen, meinte Pöschl, schränkte aber auf Nachfrage von Bernhard Seitz (FW) gleichzeitig ein: „Der gesamte Westen wird hier nicht betrachtet.“

Eza übernimmt die Grobplanung

Generell müsse versucht werden, den Bürgern weitere Optionen für deren Wärmeversorgung anzubieten und ihnen Entscheidungshilfen zu geben. „Das heißt aber noch lange nicht, dass die Bürger diese dann auch annehmen“, so Pöschl. Ein Fachbüro (Eza Kempten) soll nach dem Willen des Umweltausschusses die Grobplanung für rund 3500 Euro erstellen.

