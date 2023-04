Wie dicht darf in Buchloe gebaut werden?

Der Buchloer Stadtrat einigt sich nach langer Diskussion auf neue Abstandsflächen. Was nun in Wohngebieten gilt und was die Änderung für Bauherren bedeutet.

19.04.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Nachverdichten, nachverdichten, nachverdichten: Das ist in vielen Städten und Kommunen die Devise, wenn es um neuen Wohnraum geht. So auch in Buchloe, wo die Bevölkerung stetig wächst und der Zuzug anhält. Doch Vorschriften zu Abstandsflächen stehen Bauprojekten oft buchstäblich im Weg. Der Buchloer Stadtrat befasste sich in der jüngsten Sitzung erneut mit der Frage, wie eng künftig gebaut werden darf. Ausgiebige Diskussionen und eine knappe Abstimmung zeigten: Das Thema polarisiert.

