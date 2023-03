Buchloer Stadtrat stimmt teurer Container-Beschaffung für Kindergarten zu

Die Miete an der Kita kommt auf geschätzte 365.000 Euro. Für die Mittagsbetreuung werden nochmals 150.000 Euro Miete fällig. Die Stadt prüft auch Alternativen.

13.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Mit einem kräftigen Grummeln im Bauch stimmten die Buchloer Stadträte zu, Container für Kindergarten- und Grundschulkinder anzumieten. Der Grund für die Bauschmerzen: die hohen Kosten für die Containermiete.

Wie berichtet, rechnet die Verwaltung mit 365.000 Euro Miete für die Container, die im Süden der Gennachspatzen-Kita errichtet werden sollen. Dort könnten in den nächsten vier Jahren dann weitere 20 bis 25 Mädchen und Buben betreut werden. Die Containermiete für die Mittagsbetreuung an der Meinrad-Spieß-Grundschule liegt bei geschätzten 150.000 Euro für drei Jahre.

Geprüft hat die Verwaltung auch einen Kauf von Containern. Ergebnis: negativ. „Wir haben die führende Firma angefragt, doch Kita-Container werden dort nur vermietet, nicht verkauft“, berichtete Kämmerer Peter Martin. Dennoch will die Stadt die Kauf-Lösung weiterverfolgen und beide Optionen, also mieten und kaufen, in die Ausschreibungen aufnehmen.

Angesichts der steigenden Kinderzahlen schlug Franz Lang (FW) vor, eine Aufstockung der Kita Gennachspatzen zu prüfen. Dies sei „von Anfang an“ der Wunsch der Grünen gewesen, wandte Elfi Klein (Grüne) ein.

Weitere Themen der Stadtratssitzung waren:

Radfahren Am Donnerstag, 30. März, schwingen sich ab 10 Uhr die Stadtspitze und die Fraktionsvorsitzenden aufs Fahrrad. An diesem Tag findet die „Bereisung“ der Stadt mit Fachleuten des Arbeitskreises Fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern statt, gab Bürgermeister Robert Pöschl bekannt.

Sitzungsdauer Kritik übte Franz Lang an den langen Sitzungsabenden und an der schlechten Präsentation von Plänen im Sitzungssaal.