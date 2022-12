Buchloer Sternsinger suchen Verstärkung

„Kinder stärken – Kinder schützen“ – so lautet das Motto des kommenden Dreikönigssingens in Buchloe. Freiwillige können sich noch melden.

13.12.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Die Wochen im Dezember verfliegen, das Weihnachtsfest rückt näher, der Jahresübergang wird geplant – und direkt danach klingeln die Sternsinger an den Haustüren in und um Buchloe. Nach zwei Corona-Jahren bringen die Gruppen in den ersten Januartagen endlich wieder von Hygieneauflagen befreit den Segen für das neue Jahr in die Häuser, sammeln Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt und dokumentieren ihre Anwesenheit mit Kreide. Raffaela Schröder (13) und Leopold Rid (16) sind beide langjährige Sternsinger und erzählen begeistert, warum sie sich darauf freuen.

Einkleidung am Freitag

Die ursprüngliche Motivation komme ihrer Meinung aus der eigenen Familie: „Die Eltern zeigen als erste, dass Sternsinger willkommen sind“, sagt der 16-Jährige. Die sogenannte Einkleidung – die Verteilung der Gewänder – findet am Freitag, 16. Dezember, im Kolpinghaus statt. Vor der Kälte brauche dabei niemand Angst haben, denn „unter das Gewand passt immer ein Anorak und unter den Turban eine Mütze“, berichtet Raffaela. Das Unangenehmste sei Regen, findet Leopold.

Fünf Personen pro Gruppe

Zu einer Sternsinger-Gruppe gehören stets fünf Personen: die Heiligen Drei Könige, Sternträger oder Sternträgerin und der Gruppenleiter, der mindestens 16 Jahre alt sein muss. Das Einstiegsalter bei den Sternsinger liegt etwa bei neun Jahren – also ab der dritten Grundschulklasse.

Die Aussendungs-Gottesdienste finden Anfang Januar statt, Gewänder in allen Kleidergrößen werden aus dem Fundus im Kolpinghaus gestellt. Vom 4. bis 6. Januar sind die Buchloer Sternsinger dann unterwegs, offizielles Ende der Aktion ist der Dank-Gottesdienst. Mitorganisator Sebastian Otte weißt zudem auf das Abschlusstreffen der Sternsinger mit gemeinsamem Essen hin.

Kinderschutz steht im Mittelpunkt

Das Motto des Dreikönigssingen 2023 lautet: „Kinder stärken – Kinder schützen in Indonesien und weltweit“. Im Mittelpunkt steht der Kinderschutz. die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Besonders Kinder in ärmeren Regionen und in Notsituationen werden Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung.

Weltweit setzen sich die Projektpartner der Sternsinger dafür ein, dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können. Um auch in Deutschland auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, sind die Sternsinger im Januar unterwegs.

Organisiert von der Pfarrei Buchloe und Kolpingfamilie

Die Aktion in Buchloe ist ein Gemeinschaftsprojekt der katholischen Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt und der Kolpingfamilie Buchloe. Das Sternsinger-Team unter Leitung von Florian Otte und Anna-Lena Mair ist für die Organisation und Durchführung zuständig. Aktuell suchen die Sternsinger noch Verstärkung – sowohl in Lindenberg als auch in Buchloe sind derzeit Plätze frei.

Weitere Infos und Anmeldung im Internet unter www.sternsinger.de, per Mail an pg-buchloe@bistum-augsburg.de oder telefonisch beim Pfarrbüro Buchloe 08241/9025-0 oder bei Florian Otte 0176/41948394.