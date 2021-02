Etwa 50 bedürftige Haushalte versorgt die Buchloer Tafel jede Woche – und wirkt der Verschwendung entgegen. Doch dafür werden dringend Helfer gesucht.

04.01.2021 | Stand: 18:11 Uhr

„Ohne Ehrenamt geht es bei uns nicht“, sagt Erika Volk, Leiterin der Buchloer Tafel. Obwohl es in Deutschland Nahrungsmittel im Überfluss gibt, haben nicht alle ihr täglich Brot – auch nicht in Buchloe und Umgebung. Deshalb bemüht sich die Tafel um einen Ausgleich und verteilt gespendete Lebensmittel an Bedürftige. Die Ehrenamtlichen, die bei der Organisation helfen, sind jedoch rar.