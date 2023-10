Buchloer Teapoint erhält Schwäbischen Integrationspreis

Für ihren Einsatz für Geflüchtete bekommen die Ehrenamtlichen eine Auszeichnung. Für diesen müssen sie sich zuletzt immer häufiger rechtfertigen.

19.10.2023 | Stand: 17:31 Uhr

Sie haben ein offenes Ohr für Geflüchtete, helfen bei Papierkram und beim Deutschlernen oder leisten einfach nur Gesellschaft - und das schon seit zehn Jahren, jede Woche und ehrenamtlich. Dafür wird der Buchloer Teapoint, den der ökumenische Freundeskreis Asyl ins Leben gerufen hat, nun mit dem Schwäbischen Integrationspreis ausgezeichnet. Diese Anerkennung verleiht den Ehrenamtlichen Antrieb in einer schweren Phase. Denn die vielen Unterbringungen bereiten Sorgen und sie müssen sich immer wieder rechtfertigen für ihr Engagement.

Mit dem Schwäbischen Integrationspreis werden jährlich gelungene Integrationsbeispiele auf regionaler Ebene prämiert. Er richtet sich an Personen, Vereine und Institutionen, die Zugewanderten in Bayern bei der Integration helfen. Dieses Jahr habe sich der Teapoint auf Anregung des Landratsamtes beworben. Denn das Angebot sei einzigartig im Landkreis, erklärt Beate Hilbig, die schon lange im Teapoint aktiv ist. Wenig später haben die Ehrenamtlichen Bescheid bekommen, dass sie die Auszeichnung gewonnen haben. Die Verleihung ist am 10. November im Rokokosaal der Regierung von Schwaben. Es gebe wohl auch ein Preisgeld, aber "darum geht's nicht", sagt Hilbig. Vielmehr hätte sich der Helferkreis gefreut über die "Wertschätzung für das, was wir tun." Das sei ein Lichtblick inmitten des Sturms von negativen Nachrichten aus dem Migrationsbereich.

Entwicklungen im Migrationsbereich bereiten Ehrenamtlichen vom Teapoint Sorgen

Die Entwicklungen bereiten Hilbig und den anderen Ehrenamtlichen durchaus Sorgen. Hatten sie vor einigen Wochen noch befürchtet, dass die Buchloer Sammelunterkünfte für Geflüchtete enger belegt werden könnten, ist genau das inzwischen Realität geworden. In manchen Räumen leben nun schon drei Menschen zusammen - und "jede Woche kommen neue Leute".

Kein Buchloer Einzelfall, wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt. "Wir haben bereits in allen größeren Unterkünften im ganzen Landkreis von der Möglichkeit einer engeren Belegung Gebrauch gemacht. Aber auch diese Option hat Grenzen und ist mittlerweile erschöpft", wird die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker zitiert. In den beiden Buchloer Unterkünften leben aktuell 157 Menschen. Im ganzen Landkreis seien die bestehenden Unterkünfte überbelegt - auch die Erstaufnahme-Einrichtung, die bereits zur Notunterkunft umfunktioniert wurde. "In einem nächsten Schritt werden wir landkreiseigene Einrichtungen zur Unterbringung heranziehen. Außerdem werden wir wahrscheinlich auch Turnhallen – hoffentlich nur zur kurzfristigen Unterbringung – belegen müssen“, sagt Zinnecker.

Dem Landkreis Ostallgäu sollen mehr Geflüchtete zugewiesen werden

Was die Aufnahme anbelangt, sind auch dem Landratsamt die Hände gebunden. Nach einer festgelegten Quote werden auf den Landkreis 7,5 Prozent der Geflüchteten Schwabens verteilt, wo wiederum 14,4 Prozent der bayerischen Flüchtlinge aufgenommen werden müssen. Auf diese Quote werden im Ostallgäu aktuell 2765 Menschen angerechnet, davon 1781 aus der Ukraine, die einen besonderen Schutzstatus haben und Großteils in privat vermieteten Wohnungen leben. In staatlichen Unterkünften im Ostallgäu stehen laut Landratsamt 900 Plätze zur Verfügung. "Die bayerischen Landräte haben gegenüber dem Bund klar gemacht, dass die Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen ausgeschöpft sind. Trotzdem müssen wir damit rechnen, dass die Zuweisungen schon ab nächster Woche sogar noch weiter zunehmen. Dem Landkreis sollen dann 40 Personen pro Woche zugewiesen werden“, so Zinnecker.

Dagegen regt sich Unmut in der Bevölkerung, der auch den Ehrenamtlichen des Teapoints entgegenschlägt. Wie Beate Hilbig berichtet, müssen sie sich zunehmend für ihr Engagement rechtfertigen. Ein Vorwurf: Durch ihre Unterstützung kämen mehr Menschen ins Land. Darauf haben die Helferinnen und Helfer jedoch überhaupt keinen Einfluss. Sie setzen sich dafür an, dass sich die Menschen besser in Buchloe integrieren. "Wir müssen versuchen, zusammenzuhalten und das Beste daraus zu machen", so Hilbig.

Im Teapoint im Bonhoeffer Haus in Buchloe kommen immer dienstags von 17.15 bis 19.15 Uhr Geflüchtete zusammen, die Anliegen haben oder einfach Gesellschaft und Austausch suchen. Alle Interessierten sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Waren zwischenzeitlich die Ehrenamtlichen rar, habe sich aktuell wieder ein größerer Kreis aus Helferinnen und Helfern formiert. Weitere Engagierte seien natürlich trotzdem willkommen und können auch locker vorbeischauen, ohne sich zur wöchentlichen Mithilfe zu verpflichten.

