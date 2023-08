Buchloer Tennisherren halten die Klasse

Die Herren 50 des TC Buchloe bleiben in der Südliga 2. In den Doppeln gab es anfangs nichts zu holen. Warum sich das später geändert hat.

Die Herren 50-Mannschaft des TC Buchloe hat den Klassenerhalt in der Südliga 2 geschafft. Eigentlich hätten die Herren 50 nach dem Abstiegsrang im letzten Jahr in der Südliga 3 antreten müssen. Da jedoch eine Aufstiegsmannschaft zurückgezogen hatte, konnten die Herren 50 des TC Buchloe wieder in der Südliga 2 spielen. Der Klassenerhalt war dort nun das gesetzte Jahresziel.

Mit einem vierten Platz unter sieben Mannschaften wurde das Ziel in dieser Liga erreicht. „Darüber sind wir sehr glücklich“, sagte Mannschaftsführer Ralph Schumacher.

Herren 50 des TC Buchloe gewinnen erstes Auswärtsspiel

Gleich beim ersten Auswärtsspiel gegen Inningen konnte ein Sieg mit 5:4 Punkten eingefahren werden. Von sechs Einzelspielen wurden fünf gewonnen und eines verloren. Die Doppel gingen leider alle drei Matches an den Gegner. Auch bei dem nächsten Auswärtsspiel gegen Türkheim und dem ersten Heimspiel gegen Leitershofen – beide Begegnungen endeten mit 1:8 für die Gegner – zeigte sich die Schwäche der Buchloer Mannschaft vor allem im Doppelspiel. Das nahm der neue Trainer, Max Schriewersmann, zum Anlass, in den Doppeln den Schwerpunkt im Training zu setzen. Die Zeit von vier Wochen bis zum nächsten Heimspiel gegen Kaufbeuren wurde dafür intensiv genutzt.

Mit einem 6:3-Erfolg und zwei gewonnenen Doppel sowie ein sehr knapp im Match-Tiebreak verlorenes Doppel, zahlte sich das Training der Buchloer bereits aus.

TC Fischach meldet sich ab - Tennisspiel gegen Buchloe fällt aus

Da sich die Mannschaft des TC Fischach aus dem laufenden Spielbetrieb abgemeldet hatte, fiel diese Begegnung leider aus. Beim letzten Auswärtsspiel gegen den neuen Südliga 2-Meister aus Marktoberdorf war dann allerdings mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft nicht mehr als ein 1:8 zu holen.

„Dass wir zum Saisonende drei Mannschaften hinter uns gelassen haben, macht uns dennoch sehr stolz und wir gehen mit Zuversicht in die nächste Saison“, lautet das Fazit von Mannschaftsführer Ralph Schumacher.

