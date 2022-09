Junger Buchloer wegen dürftiger Indizien freigesprochen

Einem Buchloer wird schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung und Drogenhandel vorgeworfen. Das kann nicht nachgewiesen werden, doch ein Beigeschmack bleibt.

16.09.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln: Das warf die Staatsanwaltschaft einem jungen Buchloer vor. Nach einer dreistündigen Verhandlung sprach das Jugendschöffengericht Kaufbeuren den zum Tatzeitpunkt 20-Jährigen jedoch frei, da die Indizien laut vorsitzendem Richter „zu dürftig“ waren.

Laut Anklageschrift soll der Buchloer im August 2021 einem 15-Jährigen mit einem Schlagring gedroht und ihn zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert haben. Anschließend habe er 50 Euro aus seinem Geldbeutel entnommen, den Geschädigten zu Boden gedrückt und mehrfach gegen Rücken und Hinterkopf geschlagen. Dadurch habe der Jugendliche eine Platzwunde und Hämatome erlitten.

Junger Buchloer soll in Drogenhandel verstrickt sein

Einen Monat später soll der Beschuldigte, so hieß es in der Anklage, eine Person damit beauftragt haben, 28 Gramm Marihuana und 2295 Euro aus Drogengeschäften abzuholen. Dieser Kurier wurde von der Polizei kontrolliert, die Betäubungsmittel und das Bargeld sicherstellte. Darüber hinaus warf man dem Angeklagten vor, im September 2021 in einer Wohnung 200 Gramm Marihuana zum Handel aufbewahrt zu haben.

Der mittlerweile 21-Jährige machte vor Gericht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Und auch die geladenen Zeugen erwiesen sich als wenig hilfreich. Der 15-Jährige erschien mit Zeugenbeistand und machte nur vage Angaben zum Vorfall, da er selbst in ein Verfahren verstrickt sei und es ihm sogar, so der Beistand, „indiziell ausgelegt werden könnte, dass er den Angeklagten kennt“.

Zeugenaussagen sind vage und teils widersprüchlich

Die Aussagen, die er unter Berücksichtigung dieser Umstände machte, widersprachen teils früheren Angaben gegenüber der Polizei und ließen erkennen, dass kein weiterer Zeuge die Geschehnisse bestätigen könne. Auch die Hämatome habe nur er selbst gesehen, Fotos gebe es keine. Ein weiterer Jugendlicher, der während der Körperverletzung dabei gewesen sein soll, erschien nicht zur Verhandlung, seine polizeiliche Aussage wurde verlesen. Sie enthielt jedoch lediglich die Angabe, dass sich die Tat außerhalb seines Sichtfeldes zugetragen habe.

Lesen Sie auch

Mord an einer 16-Jährigen: In Memmingen startet der große Prozess am Landgericht Mord nahe Allgäu Airport

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Wegen vager Informationen konnte in der Verhandlung nicht geklärt werden, ob der Drogenkurier im Auftrag des Angeklagten unterwegs war und die 200 Gramm Marihuana wirklich ihm gehörten. Darüber hinaus stellte ein geladener Beamter heraus, dass bei einer Wohnungsdurchsuchung keine Drogen sichergestellt wurden.

Gericht spricht den Angeklagten frei

So kamen Verteidiger, Gericht und Staatsanwaltschaft zu einem Freispruch, wobei der vorsitzende Richter betonte, dass es keiner „erster Klasse“ sei. Denn es gebe „nach allem, was wir hier gehört haben, keinen Zweifel“, dass der Angeklagte mit Betäubungsmitteln zu tun hat. Es bestehe lediglich „keine Grundlage für eine strafrechtliche Verurteilung“.

Lesen Sie auch: Spendenkassetten aufgebrochen - Jugendliche wegen Bandendiebstahls vor Gericht