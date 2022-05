Die Eltern des Vierjährigen suchen händeringend nach einem Kindergarten. Die Plätze sind rar, der Personalmangel groß und immer mehr Kinder haben Förderbedarf.

06.05.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Der vierjährige Vilmos spielt auf dem Boden mit seiner Eisenbahn. Dass er frühkindlichen Autismus hat, merkt man ihm zunächst nicht an. Ab und zu wird er lauter, wirft ein Teil auf den Boden. Nicht ungewöhnlich für kleine Buben. Anders als sein Zwillingsbruder und andere Gleichaltrige ist Vilmos an diesem Vormittag aber nicht im Kindergarten. Er spielt alleine im Wohnzimmer. Denn seine Mutter Ildiko Bujdoso findet keinen Betreuungsplatz. Das liegt an einem Zusammenspiel aus Fachkräftemangel und stark gestiegener Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder mit speziellem Bedarf in Buchloe.

