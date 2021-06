Radwege, Windkraftanlagen, Barrierefreiheit: Darum ging es bei der ersten Buchloer Versammlung unter Bürgermeister Robert Pöschl.

18.06.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Mit der Senioren-Bürgerversammlung in der „Alp-Villa“ eröffnete Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl den Reigen der diesjährigen Bürgerversammlungen in Stadt und Stadtteilen. Im vergangenen Jahr waren die Versammlungen, die traditionell im Herbst stattfinden, wie so vieles andere Corona zum Opfer gefallen. Vielleicht lag es auch daran oder am heißen Wetter, dass nicht allzu viele Besucher gekommen waren.