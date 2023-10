Buchloer Feuerwehr übt Rettung aus der Tiefe

Die Feuerwehr Buchloe bildet sich fort. Es geht um schonende Hilfsmöglichkeiten, aber auch um sogenannte Crashrettungen.

18.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Bei einer Gesamtübung haben sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe zum Thema Rettung aus Tiefen fortgebildet. Zugführer Andreas Berchtold hatte den Übungsabend organisiert. „Durch die heutige Stationsausbildung wurden alle vier grundlegenden Rettungsmöglichkeiten aus Tiefen abgedeckt – sowohl schonend als auch per Crashrettung“, erklärte der Übungsleiter. Dabei konnten sowohl junge und noch unerfahrenere Feuerwehrler wie Quereinsteiger als auch Fortgeschrittene Grundtätigkeiten erlernen oder ihr Können an komplexeren Stationen erweitern.

Das übte die Feuerwehr Buchloe am Übungsabend

Im Angebot war etwa der sogenannte Leiterhebel mit Steckleiter, Leinen und Schleifkorbtrage, um nicht-gehfähige Patienten aus einer tieferen Ebene nach oben zu retten. Diese Ausbildungsstation übernahm Benjamin Hanel. Markus Weber übte mit den Teilnehmern einen sicheren Aufbau von Dreibein, Leiterbock und Flaschenzug über einem Schacht.

Bei Benedikt Gruber und Andreas Berchtold erfuhren Nachwuchs und Quereinsteiger Basics zum Thema Schleifkorbtrage und deren Einsatz an einer schiefen Ebene. Hoch hinaus und tief hinab ging es an der vierten Station von Michael Winkler und Stephan Waldhör, die den Übungsteilnehmern eine Patientenrettung via „Schleifkorbtrage hängend“ zeigten. Dabei kam an der Tiefbaurettungsgrube der Buchloer die Drehleiter als entscheidendes Rettungsmittel zum Einsatz.

