Stadtbücherei in Buchloe: „Viele wissen gar nicht, was es hier gibt“

Die Leiterin der Bücherei in Buchloe möchte mehr Menschen, vor allem Kinder, fürs Lesen begeistern. Denn viele Eltern lesen ihrem Nachwuchs nicht mehr vor.

17.11.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Büchereien sind längst keine Orte mehr, an denen staubige Schinken in Regalen darauf warten, ausgeliehen zu werden. "Wir sind viel mehr als das", sagt Sabine Schneider, Leiterin der Stadtbücherei in Buchloe. "Büchereien sind heute Medienzentren. Und unsere Aufgaben sind vielfältig - Kompetenz und Wissen vermitteln, das Interesse für Bücher wecken." Zudem sei die Stadtbibliothek Treffpunkt und Veranstaltungsort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.