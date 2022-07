Bürgermeister Erwin Karg und sein großer Schutzengel

Der Fuchstaler Bürgermeister wird bei Bregenz mit seinem Motorrad von einem Autofahrer übersehen. Es ist nicht der erste schwere Unfall von Erwin Karg.

10.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mittlerweile kann Erwin Karg sechs Mal im Jahr Geburtstag feiern. So umschreibt der Bürgermeister von Fuchstal die Tatsache, dass er bei fünf teils schweren Verkehrsunfällen mit dem Leben davongekommen ist. Zuletzt erwischte es den 57-Jährigen bei einer Motorradtour in der Nähe von Bregenz in Vorarlberg, wo ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Derzeit erholt sich Karg zu Hause von seinen schweren Verletzungen. Zeit für ein Gespräch mit unserer Redaktion – über seine Unfälle, seine aktuelle Situation und die Frage, ob er wieder auf ein Motorrad steigen wird.

