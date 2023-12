Bronnen hat derzeit kein Geld für Alte Schule

Bürgerversammlung in Bronnen: Für den schon lange geplante Um- und Ausbau fehlen nun die Fördermittel des Bundes. Die Singoldbrücke kann saniert werden.

Bei der Ortsverbindung von Bronnen nach Erpfting, deren Zustand auf der Bürgerversammlung vor einem Jahr kritisiert wurde, bestehe noch kein dringender Handlungsbedarf. Das habe eine Ortsbegehung gezeigt. Daher werde die Gemeinde andere Straßen vorziehen, die vordringlicher saniert werden müssen. Das machte Waals Bürgermeister Robert Protschka jetzt auf der Bürgerversammlung in Bronnen deutlich. Gleiches gelte bei der Sanierung der Singoldbrücke in Bronnen. Die VG Buchloe habe einige Brücken, die untersucht werden müssten. Da sei ein wenig Geduld notwendig, bis man an der Reihe sei.

Bürgermeister: Gaststätte Post kommt für die Aufnahme von Geflüchteten "nicht in Frage"

Angesprochen aufs Thema „Unterbringung von Flüchtlingen“ antwortete Protschka, die Gaststätte Post sei zwischenzeitlich wieder ein Beherbergungsbetrieb und komme für die Aufnahme von Geflüchteten nicht in Frage. Waal habe zwar die Aufnahmequote mit über 100 Prozent erfüllt. Allerdings wisse man nicht, was in Zukunft auf die Marktgemeinde diesbezüglich zukommen werde. Derzeit werden dem Landkreis Ostallgäu wöchentlich 40 Geflüchtete zugeteilt und die müssten ja alle irgendwo untergebracht werden.

Der ursprüngliche Plan zum Umbau der Alten Schule in Bronnen

Geplant war, 2023 mit dem Um- und Ausbau der Alten Schule in Bronnen zu beginnen. Alle Vorbereitungen inklusive Baugenehmigung lagen bereits vor. Der Förderantrag beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) war gestellt. Im Juli kam dann die Nachricht, dass derzeit keine Förderbescheide ausgestellt werden dürfen. Aber auch diese Hürde war vermeintlich schon genommen, da das ALE die Gemeinde informierte, mit einer Zusage Ende November rechnen zu können. Dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Zusage für die Förderung wurde wieder gekippt. Jetzt, so Protschka, bleibe nichts anderes übrig, als die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 abzuwarten. Einige Bronnener waren der Meinung, man hätte das mit den Förderanträgen einfach lassen und ohne Zuschüsse bauen sollen. Staatliche Förderungen würden Vorhaben ohnehin nur verlängern und verteuern. Dem wollte Protschka nicht zustimmen.

Waal kann nicht auf Zuschuss verzichten

Einfach auf 200.000 Euro zu verzichten, könne sich eine kleine Marktgemeinde wie Waal auch gar nicht leisten. Protschka bleibt zuversichtlich, da man bei der Alten Schule ja nicht von exorbitanten Beträgen spreche. Er prognostiziert, dass der Staat in der jetzigen Schräglage eher zehn kleinere als ein großes Projekt fördern könne. Da hakten die Bronner aber nochmal nach. Sollte es kein Geld vom Bund geben, müsse man über eine andere Lösung nachdenken. Seit 2017 warte man nun schließlich schon auf den Umbau. Protschka versicherte, dass man dann in jedem Fall gemeinsam einen Plan B entwickeln würde.

Ob die Waaler Singoldbrücke auch vom Förderstopp betroffen sei, fragte ein Bürger. Protschka gab Entwarnung: Im März/April 2024 sei Baubeginn. Und ob die Waalhauptener für die Renovierung ihres Bürgerheims Zuschüsse bekämen? Für notwendige Brandschutzmaßnahmen gebe es keine finanzielle Unterstützung vom Staat, antwortete Protschka. Bei der energetischen Sanierung hingegen rechne man mit einer Förderung. Die Planungen seien aber noch ganz am Anfang.

Wie sieht es mit den Baumaßnahmen am Seniorenheim in Waal aus?

Sei der Umbau des Senioren- und Pflegeheims Waal auch gestoppt? Protschka sagte, hier sei es lediglich wegen Auflagen des Denkmalschutzes zu Verzögerungen gekommen. Anfang 2024 werde mit ersten Arbeiten begonnen. Ein Bürger hatte ein Herzensanliegen. Am Kirchweg befänden sich zwei historisch wertvolle Grenzsteine aus dem 18. Jahrhundert. Sie habe er vor etwa 50 Jahren vor dem Verfall gerettet. Nun seien sie wieder in desolatem Zustand. Ob man hier nicht mit dem Denkmalamt sprechen könne, um die beiden Grenzsteine zu retten? Protschka versprach, sich um diese Angelegenheit persönlich zu kümmern.

