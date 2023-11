"Bund spart am falschen Ende" - 78 Millionen Euro weniger für Freiwilligendienste

Rund 78 Millionen Euro weniger als bisher will der Bund in 2024 für Freiwilligendienste ausgeben. Was der massive Einschnitt für den VfL Buchloe bedeutet.

13.11.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Nathalie Lück und Ardar Demir haben eines gemeinsam: Beide absolvieren derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim VfL Buchloe. Ob Handball, Taekwondo oder Kindertanz: Lück und Demir betreuen Buben und Mädchen in der Gennachstadt beim Training, leiten inzwischen sogar selbst eigenständig Kurse und sind damit eine große Hilfe für die Hauptamtlichen des VfL. Eine Hilfe, die in Gefahr ist: Der Bund plant im Haushalt für das kommende Jahr, das Geld für Freiwilligendienste von 326 Millionen Euro auf 248 Millionen Euro zu kürzen – womöglich mit herben Konsequenzen für den VfL.

