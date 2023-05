Christa Völk Waalerin bekommt das Bundesverdienstkreuz

Christa Völk erhält das Bundesverdienstkreuz. Die Waalerin war Gemeinderätin und Zweite Bürgermeisterin. Vor allem aber liegt ihr der Kindergarten am Herzen.

01.05.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Christa Völk aus Waal erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Orden, besser bekannt als Bundesverdienstkreuz, wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen.

Christa Völk hat sich über das übliche Maß hinaus für Waal eingebracht

Über mehrere Jahrzehnte habe sich Völk „weit über das übliche Maß hinaus“ in der Gemeinde Waal eingebracht und wird deshalb für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Initiiert durch Marktgemeinderat Manuel Lahner übermittelte Erster Bürgermeister Robert Protschka die Anregung, sie auszuzeichnen, an den bayerischen Ministerpräsidenten. Im März erhielt Völk dann für sie völlig überraschend ein Schreiben vom Markus Söder mit persönlichen Glückwünschen zur Auszeichnung.

Gemeinsam mit ihrem Mann Karl, beide sind Tierärzte, zog Christa Völk Mitte der 1980er Jahren aus beruflichen Gründen nach Waal. Dort kamen auch die vier Kinder der Familie zur Welt. Von 2002 bis 2014 war sie Mitglied im Marktgemeinderat Waal, davon sechs Jahre als Zweite Bürgermeisterin. Von 2002 bis 2020 war Christa Völk Mitglied im Wasserzweckverband der Oberen Singoldgruppe. In dieser Zeit wurden weitreichende Weichenstellungen für eine langfristige und sichere Wasserversorgung getroffen. Bei der Verwirklichung des Dorfladens Waal hat sie sich ebenfalls maßgeblich eingebracht.

Christa Völk liegt die Kinderbetreuung schon immer am Herzen

Von 2004 bis 2022 war sie Vorsitzende des Kindergartenvereins Waal, in dem sie sich seit 1989 engagiert. Als berufstätige Mutter hat sie schon früh erkannt, wie wichtig eine gut funktionierende Kinderbetreuung ist. Die Liste der Aufgaben in ihrer Funktion als Vorsitzende des Kindergartenvereins ist lang. „Natürlich funktioniert das alles nur durch die Unterstützung von zuverlässigen Helfern und Helferinnen im Haus und mit den Kindern“, sagt Völk. In manche Aufgaben sei sie auch einfach „nur so reingerutscht“, berichtet die nunmehr siebenfache Großmutter.

So viel Herzblut, Leidenschaft und unzählige Arbeitsstunden für die „Sache“ – fast ausschließlich ohne finanzielle Entschädigung – verdienten Respekt und Hochachtung, heißt es auch vonseiten der Gemeinde. Im Begründungsschreiben von Bürgermeister Protschka heißt es daher auch: „Das ehrenamtliche Verständnis von Christa Völk ist für unsere Gesellschaft beispielgebend und in dieser Form wohl selten zu finden.“

Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Christa Völk findet voraussichtlich im November bei einer Feierstunde im Landratsamt Ostallgäu statt. Die Auszeichnung wird von Landrätin Maria Rita Zinnecker überreicht.

