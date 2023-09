Christiane Eberhard übergibt den Taktstock

Vhs-Vorsitzender verabschiedet Christiane Eberhard als Leiterin der Buchloer Musikschule. Drei Jahrzehnte lang hat sie sich persönlich eingebracht.

19.09.2023 | Stand: 17:04 Uhr

Mit der offiziellen Übergabe der pädagogischen Leitung der Musikschule Buchloe von Christiane Eberhard an Stephan Gehring endete eine Ära in der Geschichte des Musikinstituts. 31 Jahre lang hatte Eberhard die Geschicke der Schule geleitet. Als junge Frau hatte sie zum Schuljahr 92/93 beherzt die Chance zur Übernahme des Führungspostens ergriffen. Nun tritt sie mit 62 auf eigenen Wunsch ins zweite Glied zurück, bleibt aber der Musikschule erhalten.

Musiklehrer spielen zum Abschied von Christiane Eberhard

Heinz Seethaler, seit einem Jahr Vorsitzender der Volkshochschule Buchloe, nahm die Übergabe bei der Mitgliederversammlung vor. Musiklehrer der Musikschule umrahmten die Feierstunde mit sorgfältig ausgewählten und virtuos interpretierten Werken. Ein Höhepunkt war die von Pianist Markus Orf zu Eberhards Abschied sehr passend ausgewählte Abba-Hymne „Thank you for the music“. Seehafer zollte der langjährigen Leiterin Respekt, Lob und Anerkennung für ihr Jahrzehnte langes Wirken zum Wohle der Musikschule, der Mitarbeiter und Schüler sowie des kulturellen Lebens in der Stadt. Sie habe ein großes Herz und sei großartig für den Posten geeignet gewesen.

Bürgermeister Robert Pöschl, zugleich 2. VHS-Vorsitzender, bescheinigte Eberhard eine „äußerst erfolgreiche Führung“. Sie habe musikalische und gesellschaftliche Aufbauarbeit geleistet, ihre ganze Persönlichkeit eingebracht. Der „sehr freundlichen Frau“ sei ein wertschätzendes Miteinander immer wichtig gewesen. Dadurch habe sie Familien und Kinder erreicht. Ihr Wirken sei ein fester Bestandteil der Kultur in Buchloe geworden. Als Geschenk übernehme die Stadt gern die Kosten des der Übergabe folgenden Empfangs.

Jedes Buchloer Kind sollte die Chance haben, zu musizieren

Eberhard gab ihren letzten Rechenschaftsbericht als Musikschulleiterin ab und schilderte ihre „Version der Geschichte“. Als sie in den 1980er Jahren nach Buchloe kam, habe es zwar für einige Instrumente Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadtkapelle gegeben, „aber was war mit Geige, Klavier und Cello?“ Ihr Credo sei immer gewesen, dass jedes Kind von klein auf die Chance haben solle, selbst zu musizieren.

Mithilfe von Freunden klassischer Musik und Gönnern öffnete 1984 das VHS-Jugendmusikwerk seine Tore. Die Schülerzahl sei schnell gestiegen. Erst im Lauf der Zeit, so Eberhard, habe sie festgestellt, was sie von den Mitarbeitern verlangte. Schließlich waren neben Musikausbildung und Konzerten auch Verwaltungsarbeit zu leisten. Immer wieder sei man an finanzielle und infrastrukturelle Grenzen gestoßen. Hier habe der Freundeskreis der Musikschule hervorragend helfen können.

Sie habe immer großen Wert auf eine hohe Ausbildungsqualität gelegt, zudem habe sie die Schule als Ort des Lebens und Lernens für Menschen jeden Alters gesehen. Auch eine gute Betreuung sei ihr stets wichtig gewesen. Die Musikschule existiere, „weil ganz viele Leute das wollen.“ Ihr Dank galt allen, die die Schule in den ganzen Jahren unterstützten. Ihre Tätigkeit habe sie „erfüllt, gefordert und zufrieden gemacht“.

Stephan Gehring bekommt als neuer Musikschulleiter den Taktstock übergeben

Der Neue, Stephan Gehring, dem Seethaler symbolisch den Taktstock übergab, darf sich der Unterstützung von VHS und Stadt Buchloe gewiss sein. Seethaler wünschte ihm stets eine glückliche Hand. Auch Pöschl freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Bei den Jahresberichten von Ferienfreizeit, VHS und Musikschule wurde nochmals klar, welche negativen Auswirkungen die Pandemie auf die Arbeit der einzelnen Bereiche hatte. Inzwischen habe man aber wieder Vor-Corona-Niveau erreicht. Alle Redner berichteten von vielen Aktivitäten und meldeten, dass der Ansturm aufs Kursangebot heuer größer denn je sei.

Die VHS steht finanziell sehr gut da, erneut wurde ein sattes Plus verbucht. Musikschule und Ferienfreizeit schlossen 2022 mit einem, wie es hieß, verschmerzbaren Minus ab.

