Buchloer Schlachtbetrieb fährt nach Corona-Ausbruch Produktion wieder hoch

Nach dem Corona-Ausbruch bei Vion Beef in Buchloe ist das Schlimmste überstanden. Ab Dienstag soll die Produktion anlaufen - unter bestimmten Voraussetzungen.

19.03.2021 | Stand: 16:26 Uhr

Nach dem Corona-Ausbruch im Schlachthof Vion Beef in Buchloe, dem größten Schlachtbetrieb in Schwaben, will das Unternehmen ab Dienstag die Produktion wieder schrittweise hochfahren. "Wir gehen davon aus, dass wir in Absprache mit den Gesundheitsbehörden den Betrieb in der Schlachtung und Zerlegung am kommenden Dienstag wieder aufnehmen werden. Nach Ablauf der Quarantäne und nochmaliger Freitestung betroffener Mitarbeiter wird somit genügend Personal zur Verfügung stehen", teilt Unternehmenssprecher Thomas van Zütphen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Bei einer Freitestung müssen zwei Tests ein negatives Ergebnis zeigen, damit diese Personen wieder arbeiten können.