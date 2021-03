Corona-Ausbruch bei Vion in Buchloe: Zahl der Infizierten steigt auf 83

Bei drei der Infizierten sei die britische Coronavirus-Variante nachgewiesen worden. Wie es zum Corona-Ausbruch am Dienstag kam, ist noch unklar.

10.03.2021 | Stand: 18:59 Uhr

Die Zahl der Corona-Infektionen im Buchloer Schlachthof Vion Beef (früher Moksel) hat sich verdoppelt: Es gebe jetzt 83 positive Tests, sagte Thomas Brandl, Pressesprecher des Landratsamts Ostallgäu, am Mittwochnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung. Am Dienstag lag die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter noch bei 40, wie unsere Zeitung exklusiv berichtete. 51 der 83 infizierten Personen wohnen im Zuständigkeitsbereich der Gesundheitsbehörde Ostallgäu (also in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren und im Landkreis), die anderen in Nachbarkreisen.