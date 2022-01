Corona-Fall beim ESV Buchloe: Spiel gegen TEV Miesbach fällt aus

Weil es bei den Buchloer Piraten einen Corona-Fall gibt, ist die Auswärtspartie in Miesbach abgesagt. Mehrere Spieler befinden sich in Quarantäne.

Ein Spieler der Buchloer Piraten ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, das teilt der Verein mit. Daher sagt der ESV Buchloe das Auswärtsspiel beim TEV Miesbach ab. Es sollte am Mittwoch, 5. Januar, um 20 Uhr beginnen.

Nachdem die Piraten in der aktuellen Saison von Covid-19 bisher verschont geblieben sind, hat es nun auch die Buchloer erwischt.

PCR-Testergebnisse stehen noch aus

„Wir warten aktuell noch auf die PCR-Ergebnisse der anderen Spieler, die derzeit noch nicht vorliegen“, berichtet Zweiter Vorsitzender Florian Warkus.

„Auf Grund dessen und weil sich zudem auch aktuell mehrere Spieler der 1B-Mannschaft und der Junioren in Quarantäne befinden, mussten wir die morgige Partie in Miesbach absagen“, so Warkus. Die Gesundheit aller habe schließlich Vorrang.

Was bedeutet der Corona-Fall für die Spiele in der Bayernliga?

Ob das Spiel bis zum Vorrundenende am 16. Januar noch nachgeholt werden kann, steht momentan noch nicht fest – ist aber mehr als fraglich. Denn der Spielplan ist sehr eng getaktet.

Ebenso fraglich ist aktuell auch, ob das Heimspiel am Freitag gegen Dorfen und das Auswärtsmatch am Sonntag in Geretsried stattfinden wird. Dies hänge maßgeblich von den Testergebnissen ab.

