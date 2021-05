Wie kann ich mich beim Hausarzt zur Corona-Impfung anmelden? Wie kommen junge Leute schneller an einen Termin? Das und mehr beantwortet ein Buchloer Arzt.

06.05.2021 | Stand: 19:21 Uhr

„Eine Million Impfungen in den Arztpraxen seit Ostern, rund vier Millionen Impfungen in Impfzentren und Krankenhäusern seit Weihnachten“, teilt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek in einer Pressemeldung mit. Diese Zahlen zeigen, dass Hausärzte für die schnelle Immunisierung gegen das Coronavirus eine wichtige Rolle spielen.