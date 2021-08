Diverse Klassik-Weltstars spielen in Bad Wörishofen auf dem Festival der Nationen unter neuen Voraussetzungen. Was Festivalfans nun wissen müssen.

04.08.2021 | Stand: 06:14 Uhr

In Bayreuth und Salzburg schreiten die Klassikstars bereits zur Tat. Nun steht fest, dass auch das Festival der Nationen in Bad Wörishofen mit Stars wie Anne-Sophie Mutter, Diana Damrau oder Nigel Kennedy heuer stattfinden kann. Dabei werden für Veranstalter und Publikum Rahmenbedingungen möglich, die zuletzt noch in weiter Ferne schienen.