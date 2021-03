Corona verändert die Arbeit im Buchloer Familienstützpunkt

Wie der Kinderschutzbund seine Angebote an die Pandemie anpasst. Aktuell findet vieles online statt. Die Beraterinnen müssen auf neue Fragen Antworten finden.

Die Corona-Pandemie sorgt überall für Veränderungen – auch beim Familienstützpunkt des Kinderschutzbundes in Buchloe. Dort können sich Familien und Mütter über die Themen Erziehung und Entwicklung sowie Probleme während und nach der Schwangerschaft oder in ihrem Alltag beraten lassen. Doch die coronabedingten Beschränkungen erschweren die Arbeit und verunsichern die Kunden. Der Familienstützpunkt passt sich den neuen Begebenheiten an: „Im Kontakt und in den Beratungen mit Eltern wurde das dringende Bedürfnis nach sozialen Kontakten deutlich. Deswegen haben wir uns entschlossen, auch Gruppenangebote wie zum Beispiel Spielgruppen oder unser Babycafé auf digitalem Wege anzubieten. Ebenso die Beratung und der Austausch rund um das Thema Stillen“, erklärt Diplom-Sozialpädagogin Martina Winkler-Stoll,Koordinatorin in Buchloe.

Belastung wächst in der Krise

Damit reagiert der Familienstützpunkt nicht nur auf die veränderten Rahmenbedingungen, sondern auch auf die dadurch entstehende psychische Belastung. „Eine kontinuierliche Beratung und Begleitung von Familien ist gerade in Krisensituationen unerlässlich und unbedingt notwendig. Hier geht es zum einen um den Kinderschutz, aber auch um die Hilfestellung für Eltern in allen Fragen, die ihnen Sorgen, Unsicherheiten oder Schwierigkeiten bereiten. Der veränderte Familienalltag stellt Eltern, Jugendliche und Kinder vor große Herausforderungen, bei der Bewältigung stehen wir unterstützend und beratend zur Seite. Bei Bedarf vermitteln wir unbürokratisch an weitere Fachstellen“, erläutert Winkler-Stoll.

Der Familienstützpunkt in der Adolf-Müller-Straße wird vom Kinderschutzbund Buchloe getragen und vom Landkreis Ostallgäu und der Stadt Buchloe gefördert. Koordinatorin ist Martina Winkler-Stoll. Zudem arbeiten dort die Erzieherin Kyra Annemann, die die Spielgruppen pädagogisch begleitet, und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Ulrike Bruhnke, Birgit Deierling-King und Peggy Herz, die das Babycafé und die Stillberatung anbieten und leiten. Sie alle stehen auch nach wie vor für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung – unter Wahrung der Corona-Regeln. Doch inzwischen gelten die Angebote auch telefonisch oder oder per Videokonferenz über Zoom. Und: Die Beratung sei auf Wunsch anonym und „selbstverständlich vertraulich“.

„Wir reagieren flexibel auf geäußerte Bedarfe und organisieren dann Vorträge oder Infoveranstaltungen über Zoom. So zum Beispiel zum Thema Elterngeld, Stillvorbereitung oder demnächst über Drogenkonsum und Sucht bei Jugendlichen für Eltern – ebenso eine Online-Veranstaltung für Jugendliche zum Thema Konsum von psychoaktiven Substanzen also Drogen“, berichtet Winkler-Stoll.

Angebot für Schwangere

Und dann gibt es noch spezielle Angebote des Familienstützpunktes für Schwangere in den kommenden Monaten: Neben dem offenen Angebot des Babycafés, bestehe jederzeit die Möglichkeit für junge Eltern, sich telefonisch bei den Stillberaterinnen zu melden und ihre Anliegen zu besprechen. Dazu habe sich der Familienstützpunkt auch Unterstützung durch Stillberaterinnen der Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen geholt. „Da es oftmals an vorgelebten Modellen fehlt, kann gemeinsam besprochen werden, ob das beobachtete Verhalten beim Kind ,normal’ ist oder ob entsprechende Fachpersonen hinzugezogen werden sollten. Basis der Beratung ist eine Mütter-zu-Mütter-Beratung. Zusätzlich haben die Stillberaterinnen eine Ausbildung durch die AG Freier Stillgruppen und besuchen regelmäßig Fortbildungen zu den Themen: Stillen und Unterstützung der Mütter beim Stillen“, erläutert die Koordinatorin.

Zudem wirft die Pandemie auch neue Fragen bei Frauen auf – zum Beispiel bei den finanziellen Bereichen Kinder- und Elterngeld oder Hilfe bei Geburt. „Die genannten Aspekte spielen eine große Rolle. Wir denken, dass hier die allgemeine und wirtschaftliche Unsicherheit, in der sich viele Familien aufgrund der aktuellen Situation befinden, widerspiegelt. Dazu kommt, dass es in vielen Behörden und Ämtern nur schwer möglich ist, zeitnah einen Beratungstermin zu bekommen“, berichtet Winkler-Stoll.

Fragen über Fragen

Und sie weist auch auf die Verunsicherung von Frauen hin, wie eine Geburt in Corona-Zeiten ablaufe. Da gebe es viele Fragen, die die Mitarbeiter des Familienstützpunktes beantworten sollen, erklärt Winkler-Stoll: „Brauche ich einen Covid-Test? Darf der Vater bei der Geburt dabei sein? Muss ich während der Geburtsarbeit eine Maske tragen? Darf der Vater oder die Familie nach der Geburt Mutter und Kind besuchen? Was passiert, wenn das Kind verlegt werden muss zum Beispiel aus medizinischen Gründen?“ Die Pandemie verlangt nicht nur von den Kunden, sondern auch von den Mitarbeitern Flexibilität und Lernbereitschaft.

