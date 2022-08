Darum läuft es bei Eisenbahn-Sportverein in Buchloe rund

Der Eisenbahn-Sportverein Buchloe besteht seit 50 Jahren und entwickelt sich auch dank junger Kegler positiv. Einen großen Wunsch hat der Vorsitzende trotzdem.

11.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Im kleinen Rahmen feiert der Eisenbahn-Sportverein Buchloe ein großes Jubiläum. Mit einem Grillfest für geladene Gäste begeht die Vereinigung ihr 50-jähriges Bestehen. Eigentlich war es schon im vergangenen Dezember ein halbes Jahrhundert her, dass sich die hiesigen Eisenbahn-Sportler zusammengeschlossen haben, aber coronabedingt wird erst jetzt gefeiert. So wird sich Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl die Ehre im Vereinsheim in der Löwengrube geben. Auch der Besuch von Otto Brunner, dem Bezirksvorsitzenden des Verbandes Deutscher Eisenbahn- Sportvereine, ist geplant. Michael Weberschock, Lokführer bei der Bahn, ist mittlerweile seit zehn Jahren Vorsitzender des Buchloer Vereins, dem er selbst seit 15 Jahren angehört. Er wird bei der Jubiläumsfeier nicht nur verdiente Mitglieder ehren, sondern auch davon berichten, dass der Verein durchaus gut durch die zurückliegenden Jahre gekommen ist.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Leute im Alter von 20 bis 30 Jahren bringen neuen Schwung in die Vereinigung

Blickt man auf die deutschlandweite Entwicklung von Eisenbahn- Sportvereinen, dann ist das gar nicht so selbstverständlich. Dem Verband Deutscher Eisenbahn-Sportvereine gehören derzeit um die 300 Vereinigungen an, Anfang der 90er Jahre waren es noch knapp 500. Gegründet wurde der Buchloer Eisenbahn-Sportverein Ende 1971 – die Stadt war und ist ein ganz wesentlicher Bahn-Standort in der Region. Weberschock berichtet, dass es in der Zeit nach den strengen Corona-Einschränkungen ganz gut laufe. Ein „paar neue Gruppen“ seien dazu gekommen, sagt er mit Blick auf aktive Freizeitkegler. Dabei handle es sich um Leute im Alter von 20 bis 30 Jahren, die Spaß am Kegeln haben. Da sei es gut, dass sich die einzige noch existierende Kegelbahn in Buchloe im Eisenbahner-Vereinsheim befindet und entsprechend stark nachgefragt wird. Längst muss man nicht mehr bei der Bahn arbeiten oder Angehöriger sein, um beitreten zu können.

Das Vereinsheim wurde Anfang der 80er Jahre komplett in Eigenleistung errichtet, und jetzt wird erweitert

Lesen Sie auch

Wie ein Verein die Grundlagen für den Tourismus in Oberstdorf legte Vor 150 Jahren

Dennoch sind nach Weberschocks Schätzungen um die 70 Prozent der derzeit rund 150 Mitglieder bei der Bahn. Sie teilen sich auf die Abteilungen Kegeln, Eisstockschießen, Wandern und Fischen auf. Eine Fußball- und eine Tischtennisabteilung gab es ganz zu Beginn der Vereinshistorie, sie überdauerten aber nicht allzu lang. „Mehr aktive Mitglieder“ – so lautet einer der großen Wünsche des Vorsitzenden. So wie das Anfang der 80er Jahre der Fall war, als Mitglieder das komplette Vereinsheim in Eigenleistung erbauten. Um die 40 Personen hatten sich damals tatkräftig beteiligt. „Das würde man heute gar nicht mehr schaffen“, sagt Weberschock. Dennoch ist geplant, an das Vereinsheim anzubauen. Konkret geht es um eine Erweiterung der Küche und um eine Renovierung und Erweiterung der Sanitärräume. Aktuell würden die Arbeiten vergeben. Auch deshalb verzichtet der Verein auf eine ganz große Feier anlässlich seines 50-jährigen Bestehens.