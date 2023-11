Verkehrsthemen beschäftigen Ummenhofen

Raser, Straßenausbau und die "Todeskreuzung" in Jengen - in der Bürgerversammlung für Ummenhofen und Koneberg ist vor allem der Verkehr ein Thema.

29.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Verkehr war ein großes Thema bei der Bürgerversammlung für Ummenhofen und Koneberg im Gasthof Rössle: So kritisierte ein Bürger, dass bei einer privaten Geschwindigkeitsmessung in der Kardinalstraße innerorts Geschwindigkeiten über 90 Stundenkilometer festgestellt worden seien. Zwei offizielle Messungen durch die Polizei seien nicht realistisch gewesen, da das Polizeifahrzeug sichtbar in unmittelbarer Nähe des Messsystems geparkt habe.

Auch die "Todeskreuzung" in Jengen wird angesprochen

Was passiert mit der Brücke und Verbindungsstraße Ummenhofen nach Koneberg? Bürgermeister Ralf Neuner teilte mit, dass die Entscheidung auf 2024 verschoben sei. „Wann wird die Gennachbrücke in Jengen in der Kardinalstraße saniert und wie ist die Umleitung geplant?“ Auch dieses Projekt sei auf 2024 verschoben. Zum Stand der „Todeskreuzung“ in Jengen Richtung Weinhausen informierte Neuner nach drei schweren Unfällen über die aktuelle Diskussion: kurzfristig „Holzwand“ oder doch gleich „Kreisverkehr“. Wann und von wem werden Bäume, die nach mehreren Unwettern in der Gennach liegen, beseitigt? Neuner: „Ab der Vereinigung Gennach/Hühnerbach ist das Wasserwirtschaftsamt Kempten zuständig. Weiter oben die Gemeinde“.

Die Ummenhofer Feuerwehr bekam im Ringtausch der gemeindlichen Feuerwehren das Feuerwehrfahrzeug von Beckstetten. Der alte Ummenhofer Feuerwehranhänger ging nach Weicht.

Schulbusfahrer und Hausmeister in den Ruhestand verabschiedet

Am Gennachufer östlich der „Beach“ steht ein von Mali Raap gestiftetes Feldkreuz mit einer roten Besinnungs- und Ruhebank. Wie jedes Jahr fand im Sommer beim Käppele das Antonius-Fest statt. Der Schulbusfahrer und Hausmeister Franz Kirchner wurde noch im neuen Schulbus- und danach bei einer Feier in der Schule in den Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister Ralf Neuner sagte, dass es bei der Einwohnerzahl keine Veränderungen gegeben habe: Zum Stichtag 30. Juni leben 230 Menschen in Ummenhofen und Koneberg. Sechs Kinder besuchen die Grundschule in Jengen. Aktuell habe sich die Belegung der zwei Jengener Kitas gebessert.

