Das bewegt Weinhausen bei der Bürgerversammlung

Sanierung der Kita zu teuer, immer die gleichen Personen als Wahlhelfer - bei der gut besuchten Bürgerversammlung steht der Bürgermeister Rede und Antwort.

26.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Mit 38 Personen war die Bürgerversammlung in Weinhausen gut besucht. Aus dem Bericht von Bürgermeister Ralf Neuner ging hervor, dass die Einwohnerzahl in Weinhausen mit 262 Personen im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben ist. Den Kindergarten besuchen 50 Kinder, neun Kinder die Krippe. Ausführlich informierte er über den neuen Kindergarten und die Renovierung des bisherigen Gebäudes. 2024 soll nach Abschluss aller Arbeiten ein Tag der offenen Tür stattfinden. Die Grundschule Jengen besuchen zehn Kinder aus dem Ort.

Nächste Infoveranstaltung für Wärmenetz im Januar

Danach sprach Andreas Wagner über das geplante Wärmenetz. In Kürze, so Wagner, liege die Wirtschaftlichkeitsberechnung vor, die an alle Interessenten weitergeleitet wird. Sollten die Hausbesitzer, die sich für einen Anschluss ausgesprochen haben, bei der Stange bleiben, ist eine Umsetzung machbar. Eine zweite Infoveranstaltung ist im Januar geplant.

Danach äußerten einige Bürger ihre Anliegen. Ein Hydrant, der vor den Baumaßnahmen in der Einfahrt zum Kindergarten abgebaut wurde, wird wieder installiert, antwortete Neuner. Der gleiche Bürger kritisierte die hohen Kosten bei der Sanierung des Kindergartens Beckstetten. Er stellte auch die Frage, ob nicht zwei weitere Gemeindearbeiter eingestellt werden könnten, um vermehrt Arbeiten in Eigenregie auszuführen.

In Weinhausen gibt es Fragen und Kritik - aber auch Lob für Bürgermeister und Gemeinderat

Eine Bürgerin kritisierte, dass immer die gleichen Personen als Wahlhelfer eingeteilt würden. Sie regte an, ob nicht eine regelmäßige Rotation möglich wäre. Ein weiterer Bürger sagte, dass meist nur Männer eingeteilt würden. Eine Frage befasste sich mit der Grundsteuerreform, die 2025 in Kraft tritt. Ob eine Änderung der Sätze angedacht sei, konnte Neuner ohne verlässliche Zahlen vom Finanzamt nicht sagen. Ein Anwohner der Bürgermeister-Bach-Straße erkundigte sich, wann die neu installierten Straßenlaternen ans Stromnetz angeschlossen werden. Neuner sagte, dass er schon des Öfteren bei der Firma nachgefragt habe. Am Freitagvormittag wurden diese dann angeschlossen. Auch Straßenschäden in der Stettbachstraße, die noch vor dem Winter gerichtet werden sollten, wurden bemängelt.

Am Ende lobte eine Bürgerin die gute Arbeit von Bürgermeister und Rat. Neuner würdigte das gute Miteinander in den Dörfern.

