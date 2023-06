Das Buchloer Repair Café erweitert das Angebot

Ab Juli gibt es in Buchloe neben den Reparaturtagen kostenlose Einzelberatungen für Fragen im Umgang mit Smartphones und Tablets.

20.06.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Das AWO Repair Café Buchloe erweitert sein Angebot: Neben den kostenlosen Reparaturtagen an jedem zweiten Samstag im Monat gibt es ab Juli einmal monatlich Einzelberatungen rund um den Umgang mit dem Handy oder Tablet. Diese sind ebenfalls kostenfrei und finden nach vorheriger Anmeldung jeweils am Freitag vor den Reparaturtagen statt.

Moderne Kommunikationstechniken – sei es über WhatsApp, E-Mail oder Sprachnachrichten – bestimmen längst den Alltag. Wie das Repair Café mitteilt, will das Team denjenigen unter die Arme greifen, die sich mit diesen Techniken schwertun. Dafür ist die Gruppe von 25 auf 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erweitert worden. Die Berater beantworten Fragen rund um die Bedienung und zeigen, wie bestimmte Anwendungen auf dem eigenen Gerät funktionieren. Das kann anschließend noch im Beisein der Berater geübt werden.

Kostenlose Handy-Beratung gibt es beim Buchloer Repair Café nach Anmeldung

Die kleinen Schulungen sind einmal im Monat freitags von 13 bis 16.30 Uhr. Der erste Termin ist am 7. Juli. Interessierte sollten sich, wie auch für die Reparaturtage, am Mittwoch oder Donnerstag davor von 14 bis 18 Uhr telefonisch anmelden unter 08241/9129433 oder per Mail an anmeldung@repaircafe-buchloe.de.

Mit dem Repair Café wollten die Verantwortlichen erreichen, dass Menschen zuerst ans Reparieren denken, bevor sie Dinge einfach entsorgen. Seit dem Start im März 2022 sind nach eigenen Angaben 400 Gegenstände repariert worden. Das Spektrum reiche von Geräten und Gegenständen aus Küche, Garten und Hobbykeller über Unterhaltungselektronik bis hin zu Kleidung und anderen Textilien. Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken verfolgt das Repair Café aber auch das Ziel, den Austausch zwischen den Gästen zu fördern. Daher sei das Angebot von Getränken und Speisen wichtig – 50 selbst gebackene Kuchen und Torten seien seit dem Beginn des Projekts bereits serviert worden.

Die nächsten Termine sind 7. Juli (Handyberatung), 8. Juli (Reparaturtag), 11. August (Handyberatung), 12. August (Reparaturtag), 8. September (Handyberatung), 9. September (Reparaturtag).

Lesen Sie auch: Wie das Buchloer Repair Café vielen Menschen eine Freude bereitet